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8 января - праздник, именины, народные приметы

08.01.17 15:33Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

Чем запомнился сегодняшний день в истории

8 января - Собор Пресвятой Богородицы

На следующий день после праздника Рождества Христова, 8 января по новому стилю, православный мир отмечает важный праздник - Собор Пресвятой Богородицы.

В этот день Православная Церковь с положительными и благодарственными песнями обращается к Богоматери, которая стала избранным орудием Промысла, родив Спасителя. Именно потому, что Пресвятая Дева является той, от которой родился, воплотился Спаситель наш Иисус Христос, и установлен этот праздник в ее честь сразу после Рождества.

Именинники сегодня: Александр, Анфиса, Василий, Григорий, Давид, Дмитрий, Иван, Иосиф, Исаак, Константин, Леонид, Мария, Михаил, Николай

По народному календарю 8 января - День повитух

В этот день отмечали бабий праздник или праздник каш. В этот день славили повивальных бабок и рожениц. Женщины принимали своих детей и с подарками и поздравлениями шли к повитухам, которые помогали им при родах. Те, в свою очередь, угощали гостей кашей.

В это же время родился и обычай, связанный с христианством: женщины приходили в церковь с заранее испеченными пирогами, чтобы поднести их Богородице.

Бабьи каши отмечены и своими приметами. Если синички с утра кричат ​​- значит, к вечеру будет мороз, а вот если шумят вороны - быть снегопадам и метелям. Обильный снег предвещала и подрумяненная каша в печи. Считалось, что ясная погода в этот день обещает хороший урожай проса.

Именно с этого дня начинались девичьи гадания, которые продолжались до самого Крещения. Гадать было принято в сопровождении особых песен или в полной тишине. Главными предметами гадания были свадьба, смерть и урожай. Со временем обрядовая суть гадания практически исчезла, а на первое место вышла их развлекательная сторона. И в наши дни многие девушки с удовольствием гадают на суженого.

Этот день в истории:

1851 - Физик Жан Фуко доказал, что Земля вращается.

1935 - родился Элвис Пресли, американский певец и актер, один из основателей рок-н-ролла

1957 - Бобби Фишер в возрасте 13 лет стал чемпионом США по шахматам

1959 - Шарль де Голль стал президентом Французской Республики

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