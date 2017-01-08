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В Украине начался процесс формирования поместной церкви

08.01.17 14:26Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

В Украине в скором времени будет одна поместная церковь, а процесс ее формирования уже начался.

Об этом в эфире Радио Свобода заявил глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет, информирует news.eizvestia.com.

«Будет одна поместная церковь, будет и церковный мир. Поместная церковь обязательно будет. Потому что будет государство. Процесс объединения уже начался», — отметил Филарет.

Он также отметил, что когда в стране появится одна поместная церковь, будет и церковный мир.

«А поместная церковь одна обязательно будет. Почему будет? А потому, что будет государство. Будет государство, то должна в этом государстве быть и одна православная церковь, а не несколько православных церквей. Поэтому мы и верим», — отметил он.

По словам главы УПЦ КП, сейчас процесс объединения уже начался и много верующих Московского патриархата переходит в Киевский.

«Почему они переходят? Потому что видят, что Киевский патриархат — это действительно украинская церковь, которая защищает украинское государство, украинский народ и украинские интересы. Поэтому единственная церковь обязательно будет», — подчеркнул Филарет.

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