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ПАО «Николаевгаз» оштрафован более чем на 360 тысяч гривен

08.01.17 08:50Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

Выявлены нарушения в проектной документации. Об этом сообщает пресс-служба ГАСИ Украины.

На основании многочисленных нарушений градостроительного законодательства должностными лицами Инспекции наложены штрафы на общую сумму 361,7 тыс. грн.

Управлением Государственной архитектурно-строительной инспекции в Николаевской области оштрафованы заказчик, проектировщик и подрядчик строительства по результатам нескольких проверок на объекте «Стандартное присоединение для внешнего газоснабжения дома № 15 по ул. Липовая» в Николаеве.

В октябре 2016 заказчик работ, ПАО по газоснабжению и газификации «Николаевгаз», не допустил должностное лицо органа государственного архитектурно-строительного контроля к проведению проверки.

В ноябре Управлением осуществлено внеплановую проверку выполнения требований предписаний на указанном объекте, во время которой установлен факт наведения недостоверных данных в поданной декларации о начале строительных работ. В то же время Управлением выявлены нарушения в проектной документации и в ведении строительных работ подрядчиком, авторемонтно-агрегатным заводом Черкасского облпотребсоюза.

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