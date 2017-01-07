Отпор стихии: губернатор Николаевщины оценил работу всех служб на отлично

«Сработали на отлично. Вместе преодолеем», - отметил глава Николаевской ОГА Алексей Савченко

Председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко на отлично оценил работу всех служб, управлений, районных администраций, городских и поселковых советов региона, предприятий, общественных организаций, которые вовремя организовали и выполняют работу по ликвидации последствий непогоды.

«Каждый взял на себя ответственность и делает все возможное, чтобы обеспечить максимальную безопасность жителей региона, - сказал Алексей Савченко. - Спасибо всем - сработали на отлично. Вместе мы преодолеваем все!».

Напомним, что по поручению главы области Алексея Савченко, первый штаб по подготовке области к ухудшению погодных условий был собран еще за два дня до стихии, 4 января, сообщили в пресс-службе ОГА. Были приняты неотложные меры и проведены эффективные мероприятия по информированию населения области, развернуты пункты обогрева, отлажена работы транспорта, учреждений здравоохранения, социальных служб, энергоснабжающих и коммунальных предприятий.

Значительную помощь области тяжелой техникой предоставили частные предприниматели - сельхозпроизводители, депутаты областного, городских, районных и поселковых советов.

Такая совместная и сплоченная работа предоставила свои результаты. По оперативной информации сегодня, 7 января, по состоянию на 17.00 в области отключено от электроснабжения 2 населенных пункта в Баштанском районе.

Службой автомобильных дорог в Николаевской области для ликвидации снежных заносов на автодорогах задействовано 100 единиц техники.

Оперативный штаб при облгосадминистрации решил запретить движение по дорогам государственного и местного значения для всех категорий транспортных средств с 17:00.

В целом ситуация остается стабильной и контролируемой. Все службы продолжают работать в усиленном режиме.