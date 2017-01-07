Верхний банер

Отпор стихии: губернатор Николаевщины оценил работу всех служб на отлично

07.01.17 19:24Сколько просмотров этой статьи58Сколько комментариев этой статьи0

«Сработали на отлично. Вместе преодолеем», - отметил глава Николаевской ОГА Алексей Савченко

Председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко на отлично оценил работу всех служб, управлений, районных администраций, городских и поселковых советов региона, предприятий, общественных организаций, которые вовремя организовали и выполняют работу по ликвидации последствий непогоды.

«Каждый взял на себя ответственность и делает все возможное, чтобы обеспечить максимальную безопасность жителей региона, - сказал Алексей Савченко. - Спасибо всем - сработали на отлично. Вместе мы преодолеваем все!».

Напомним, что по поручению главы области Алексея Савченко, первый штаб по подготовке области к ухудшению погодных условий был собран еще за два дня до стихии, 4 января, сообщили в пресс-службе ОГА. Были приняты неотложные меры и проведены эффективные мероприятия по информированию населения области, развернуты пункты обогрева, отлажена работы транспорта, учреждений здравоохранения, социальных служб, энергоснабжающих и коммунальных предприятий.

Значительную помощь области тяжелой техникой предоставили частные предприниматели - сельхозпроизводители, депутаты областного, городских, районных и поселковых советов.

Такая совместная и сплоченная работа предоставила свои результаты. По оперативной информации сегодня, 7 января, по состоянию на 17.00 в области отключено от электроснабжения 2 населенных пункта в Баштанском районе.

Службой автомобильных дорог в Николаевской области для ликвидации снежных заносов на автодорогах задействовано 100 единиц техники.

Оперативный штаб при облгосадминистрации решил запретить движение по дорогам государственного и местного значения для всех категорий транспортных средств с 17:00.

В целом ситуация остается стабильной и контролируемой. Все службы продолжают работать в усиленном режиме.

Похожие новости

05.01.17 17:52Городская власть призывает николаевских предпринимателей подняться на борьбу со стихией

30.12.16 20:40Губернатор – воїнам АТО: Хлопці, нехай береже вас небо!

20.10.16 16:48Алексей Воробьев показал интимное фото своей новой возлюбленной

07.06.16 17:19В 2015 году Савченко задекларировала более 400 тысяч грн доходов

12.03.16 15:33Неприятная правда о Надежде Савченко

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 07.01.2017

Закругление верхнее-левое

20:31Динамо предлагает 2 миллиона за экс-защитника Ньюкасла

20:24В Польше десять человек погибли от морозов

20:05Под Киевом собаки насмерть загрызли мужчину

20:02Как похудеть после праздников: советы специалистов помогут сбросить "лишнее"

19:49Минувшая ночь в Москве стала самой холодной в этом веке

19:31Намибийцы подали в суд на Германию из-за резни 1904 года

19:24Отпор стихии: губернатор Николаевщины оценил работу всех служб на отлично

19:14Котто призывает Альвареса к еще одному поединку

19:08Последствия снегопада на Николаевщине: переметы на некоторых участках трасс достигают 1 метра в высоту, - оперативная информация

19:07В Украине стало больше сайтов для кражи данных с платежных карт

18:50В Тайване на похороны политика позвали 50 стриптизерш

18:30В хранилищах Украины резко снижаются запасы газа из-за роста потребления

18:15На Николаевщине из снежного плена вытаскивают микроавтобусы и легковушки (ФОТО)

18:00Григорий Лепс на фестивале «Рождество на Роза Хутор 2017» показал первую жену

17:55Непогода превратила Одессу в ледяное королевство

17:46Ученые нашли семена предка помидора, которому 52 млн лет

17:30В Николаеве контролеры удерживали силой пассажирку троллейбуса - не понравилась дырочка в билете

17:18Продюсеры фильма «Викинг» объяснили главный смысл картины

17:05Касатка, убившая трех человек, умерла своей смертью

16:44Украина наняла профессиональных американских лоббистов

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

25.12.16 07:202240

Перемирие на Донбассе: не слышно даже стрелкового оружия — спецкор

25.12.16 07:442270

В Чернигове на р. Десна под лед провалился автомобиль

25.12.16 07:512410

На Шри-Ланке собрали самую большую искусственную елку в мире

25.12.16 08:002140

В Украину идут похолодания: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни

Самые читаемые

05.01.17 14:0055150

Ученые выяснили, почему нужно рожать до 30 лет‍

31.12.16 15:2212710

Экстрасенсы сделали предсказания на 2017 год для Украины и России

27.12.16 08:4010740

Скандал в Яремче. Видео

05.01.17 20:378070

Рождественский подарок - путешествие в страну Оз

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама