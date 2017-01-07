Минувшая ночь в Москве стала самой холодной в этом веке

Рождественская ночь в Москве стала самой морозной с начала зимы, температура воздуха в столице опустилась до минус 29,8 градусов, сообщили в гидрометцентре России

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"Так холодно в этом веке в ночь с 6 на 7 января еще не было. В XXI веке 20-градусные морозы в Рождественскую ночь отмечались трижды (2002, 2003 и 2015 годы). Самым морозным в этом веке было Рождество 2003 года, тогда мороз усиливался до минус 26 градусов", - цитирует ТАСС представителя метеослужбы.

Предыдущий рекорд этой зимы был установлен днем ранее - температура в Москве опускалась до минус 27,2 градуса.

Ранее МЧС России предупредило, что в выходные температура воздуха в Москве опустится до минус 35 градусов, и призвало жителей города без необходимости не покидать дома, а водителей быть особо внимательными.

Самой холодной за всю историю метеонаблюдений рождественская ночь в Москве была в 1891 году, когда воздух остыл до минус 34,8 градусов, самый теплый день 7 января отмечался в 2007 году, когда максимальная температура достигла 3,5 градусов тепла, отмечает агентство.

Вечером 6 января в подмосковных Люберцах произошла авария на энергоподстанции, из-за которой около 100 тыс. человек на несколько часов остались без электричества - были обесточены 115 трансформаторных подстанций, перестали работать котельные. К 0:45 7 января, когда температура воздуха приблизилась к минус 30, электроснабжение было восстановлено.

Кроме того, в пятницу крупная авария на магистральном теплопроводе произошла в Твери, часть областного центра осталась без отопления в мороз. В настоящее время восстановительные работы на месте прорыва теплопровода завершены, СКР проводит проверку инцидента.