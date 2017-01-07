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Ученые нашли семена предка помидора, которому 52 млн лет

Фото: bbc.com
07.01.17 17:46Сколько просмотров этой статьи58Сколько комментариев этой статьи0

Ученые обнаружили редкий окаменелый образец невероятно древнего растения, внешне напоминающего физалис - нечто среднее между помидором и клюквой.

Плод обнаружен в скалах Патагонии, на юге Латинской Америки. По предварительным данным, найденному окаменелому предку помидора около 52 миллионов лет.

Об этом сообщает ВВС.

По мнению ученых из Университета Пенсильвании (США), плод внешне напоминает современный физалис.

Физалис (лат. Phýsalis) - самый крупный род растений семейства Пасленовые (Solanaceae), часто сравниваемый с томатами (Solanum lycopersicum). В народе его называют изумрудной ягодой или земляной клюквой.

Специалисты пока не могут сказать, как проходила эволюция обнаруженного ими растения, поскольку были найдены лишь несколько его семян.

Известно лишь, что обнаруженный плод принадлежит к семейству паслёновые, в которое входит более двух тысяч видов растений, в том числе такие популярные культуры, как картофель, помидор, баклажан, табак и стручковый перец.

Ученые надеются, что в ближайшее время им удастся найти другие образцы древних плодов в Южной Америке, которые помогут больше узнать о том, каким образом эволюционировали и развивались современные растения.

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