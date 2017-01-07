В Николаеве верующие совершили Рождественский крестный ход

7 января православные отмечают один из самых значимых и наиболее любимых христианских праздников - Рождество Христово.

Вечером накануне праздника православные семьи отмечали свят-вечер, а в ночь с 6 на 7 января во всех православных церквях прошли ночные богослужения. Традиционным окончанием рождественского богослужения является крестный ход, в котором могут принять участие все желающие.

Прошел такой крестный ход и от Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы, что на Лягина, пишет Новостной Николаев. Несмотря на десятиградусный мороз и холодный ветер, около двух сотен верующих прошли колонной от собора к поклонному кресту, установленному на верхней Набережной в честь 2000-летия Рождества Христова. Во главе колонны служители храма несли иконы, хоругви и прочую церковную атрибутику.

У креста митрополит Николаевский и Очаковский Питирим с группой священнослужителей провел молебен, после чего к монументу смогли приложиться все желающие.