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Касатка, убившая трех человек, умерла своей смертью

07.01.17 17:05Сколько просмотров этой статьи68Сколько комментариев этой статьи0

Самец касатки по кличке Тиликум, который в 2010 году убил женщину-тренера Дон Бранчоу, скончался в парке развлечений SeaWorld во флоридском Орландо в возрасте 36 лет.

Об этом пишет Русская служба ВВС.

Помимо Бранчоу, Тиликум также лишил жизни еще двух человек. Нападение касатки на дрессировщицу произошло на глазах многочисленных посетителей, пришедших посмотреть на водных млекопитающих. После гибели Бранчоу выступления в океанариуме прервали на два дня.

После негативного общественного резонанса руководство SeaWorld объявило об окончании программы по выращиванию касаток.

Этот самец касатки - крупного китообразного млекопитающего, принадлежащего семейству дельфиновых, появился на свет в водах Северной Атлантики неподалеку от берегов Исландии.

Руководство SeaWorld сообщило, что у животного в последние месяцы наблюдались серьезные проблемы со здоровьем, однако не уточнило, какие именно.

Зоозащитники сняли о судьбе самца документальный фильм "Черный кит", основная мораль которого - китообразных не следует держать в океанариумах.

В феврале 2012 года пять дельфинов-касаток были признаны истцами в судебном процессе против флоридского аквапарка по делу о наделении их теми же конституционными гарантиями защиты от рабства, которыми обладают люди.

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Суббота, 07.01.2017

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