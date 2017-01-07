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С сегодняшнего дня украинские военные смогут разрывать контракты

07.01.17 08:23Сколько просмотров этой статьи74Сколько комментариев этой статьи0

Начиная с 7 января, у военнослужащих появилась возможность расторгать подписанный ранее контракт о прохождении службы

Это стало возможным благодаря вступлению в силу закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка прохождения военной службы.

"Право на освобождение от военной службы приобретают военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, действие которого было продлено сверх установленных сроков на период до объявления демобилизации и выслуживших не менее 18 месяцев с даты его продления", - говорится в документе.

Также отмечается, что на увольнение получат право те военные, которые заключили контракт на срок до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации, а также отслужили не менее 24 месяцев военной службы по контракту.

Стоит отметить, что данным законом также вносятся изменения:

-в закон Украины "О воинской обязанности и военной службе", связанные с нормированием других вопросов принятия, прохождения и увольнения с военной службы.

-в Кодекс законов о труде Украины

-в закон Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" регулируются вопросы сохранения социальных льгот военнослужащих.

Ранее Порошенко подписал закон, согласно которому участники АТО смогут выходить на пенсию в возрасте 50-55 лет.

Как сообщалось, в Украине уже с февраля на военную службу будут призывать офицеров запаса, которые окончили военные кафедры высших учебных заведений и ранее не служили в армии.

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Суббота, 07.01.2017

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