Что нужно и чего нельзя делать в Рождество Христово

7 января христиане отмечают Рождество Христово - один из самых любимых украинских праздников, в котором тесно переплелись церковные и народные традиции. Рождеству предшествует пост, который заканчивается в Сочельник 6 января. Вы можете отдельно почитать о том, что нужно и что нельзя делать в Святвечер.

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ В РОЖДЕСТВО

По словам митрополита Запорожского и Мелитопольского УПЦ Луки, ходить на службу нужно как 6, так и 7 января. Время вы можете выбрать на свое усмотрение - хоть на ночную службу, хоть на утреннюю. После рождественской службы человек приходит домой и садиться за праздничный стол.

Если в Сочельник можно есть исключительно постную пищу, то в Рождество мы начинаем постепенно выходить из поста. Но нужно это делать правильно.

Правильно - значит трезво. И в прямом, и в переносном смысле этого слова. Не надо превращать праздничные дни в бесконечное чревоугодие и пьянство. Есть надо в меру, а пить надо очень осторожно (а многим лучше вообще воздержаться), - объясняет Блаженнейший митрополит Онуфрий.

Церковь не дает каких-то специальных предписаний для Рождественского ужина. Блюда хозяйка выбирает на свое усмотрение. Однако церковь советует отказаться от различных делакатесов и дорогих блюд - красная рыба и черная икра на рождественском столе будут неуместными.

Излишними могут быть дорогие блюда. Лучше приготовить трапезу поскромнее, а деньги, сэкономленные таким образом, потратить на благотворительность, - говорит Архимандрит Виктор (Коцаба).

Рождество - семейный праздник, а поэтому провести его лучше дома в кругу семьи. Согласно народной традиции, в этот день нужно ходить в гости к родственникам и приносить им кутью.

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ РОЖДЕСТВО

В светлый праздник Рождества нельзя сквернословить, ругаться, ссориться. Постарайтесь воздержаться от домашней работы: стирки, уборки, глажки, шитья.

Церковь не рекомендует жениться или выходить замуж в этот день.

На сам праздник Рождества, как и довольно длительный период после него (до Богоявления), Церковь не совершает бракосочетаний. Почему? Для того чтобы одна радость не затмевала другую. Так что такое важное событие, как брак, лучше отложить на несколько недель, - говорит Архимандрит Виктор (Коцаба).

ХОДИМ В ГОСТИ С РОЖДЕСТВЕНСКИМИ ПЕСНЯМИ

Утром в Сочельник в Украине принято колядовать. А утром 7 января нужно идти в гости и петь рождественские песни или ходить со звездой, прославляя рождение Иисуса Христа.

"Добрий вечір тобі"

Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся! Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Застеляйте столи, та все килимами, радуйся! Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся! Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся! Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той перший празник – Рождество Христове, радуйся! Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той другий празник – Святого Василя, радуйся! Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той третій празник – Святе Водохреща, радуйся! Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Хай святкує з нами вся наша родина, радуйся! Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Вся наша родина, славна Україна, радуйся! Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

"Нова радість стала, яка не бувала"

Нова радість стала, яка не бувала,

Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.

Де Христос родився, з Діви воплотився, Як чоловік пеленами убого оповився.

Пастушки з ягнятком перед тим дитятком На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.

– Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю, Даруй літа щасливії цього дому господарю.

Даруй господарю, даруй господині, Даруй літа щасливії нашій славній Україні.

"Небо і земля нині торжествують"

Небо і земля (2) нині торжествують, Ангели, люди (2) весело празднують.

Приспів: Христос родився, Бог воплотився, Ангели співають, Царіє витають, Поклін віддають, пастиріє грають, "Чудо, чудо!" повідають.

Во Вифлеємі (2) весела новина: Пречиста Діва (2) породила Сина!

Слово Отчеє (2) взяло на ся тіло: В темностях земних (2) сонце засвітило.

Ангели служать (2) свойому Королю І во вертепі (2) творять Його волю.

Три славні царі (2) зі сходу приходять, Ладан і смирну (2), золото приносять.

Царю і Богу (2) тоє офірують, Пастирі людям (2) все розповідують.

І ми рожденну (2) Богу поклін даймо, "Слава во вишних" (2) Йому заспіваймо.

"Во Вифлеємі нині новина"

Во Вифлеємі нині новина: Пречиста Діва зродила Сина, В яслах сповитий поміж бидляти, Спочив на сіні Бог необнятий.

Вже Херувими славу співають, Ангельські хори Пана витають, Пастир убогий несе, що може, Щоб подарити Дитятко Боже.

А ясна зоря світу голосить: Месія радість, щастє приносить! До Вифлеєма спішіть всі нині, Бога звитайте в бідній Дитині!

За світлом зірки, десь аж зі сходу Йдуть три владики княжого роду, Золото дари, кадило, миро Враз з серцем чистим несуть в офіру.

Марія Мати Сина леліє, Йосиф старенький пелени гріє, А Цар всесвіта в зимні і болю Благословить нас на ліпшу долю.

Ісусе милий, ми не богаті, Золота дарів не можем дати, Но дар ціннійший несем від мира, Се віра серця, се любов щира.

Глянь оком щирим, о Божий Сину, На нашу землю на Україну, Зійшли їй з неба дар превеликий, Щоб Тя славила во вічні віки.