Ночь перед Рождеством – лучшее время для гаданий

Желание человека знать свою судьбу проявлялось всегда, но особенным любопытством отличаются, как известно, женщины.

Лучшие гадания на Рождество.

Гадание на зеркале

Лучшим временем для этого гадания признается полночь, при тусклом комнатном свете, при всеобщем молчании. Избирают уединенную комнату, берут два зеркала, одно большое, другое поменьше.

Ровно в 12 часов ночи начинается гадание. Большое зеркало ставят на столе, напротив него – маленькое. Гадающая садится пред зеркалом, обставленным свечами. Все окружающие соблюдают глубокое молчание, сидя в стороне. Гадающая смотрит в зеркало. В это время в большом зеркале начинают показываться одно за другим 12 зеркал. В последнем из них отражается загадываемый предмет. Верный признак есть тусклость зеркала, которое протирают полотенцем. Наши ворожеи думают, что суженый, вызванный поневоле этим гаданием, приходит в гадательную комнату и смотрит в зеркало через плечо своей суженой. Суженая, бодрая и смелая, всегда рассматривает все черты лица, платье и другие его приметы. Когда она закончит свой обзор, тогда кричит: “ Чур сего места“.

Гадание с грецкими орехами и воском

Берут скорлупы грецких орехов, режут восковые свечи на маленькие кусочки, вставляют их в скорлупы и пускают плавать в чашку, наполненную водой. Каждая девушка зажигает свечки своей скорлупы. Затем наблюдают: если скорлупа потонет – девушка не выйдет замуж; если свечи быстро сгорят – прежде всех позовут замуж.

Гадание на кольце

По полу играющие по очереди катают кольцо. Если оно покатится к двери, девушка скоро выйдет замуж.

Гадание на ели

Гадают в ночь с понедельника на вторник. Берут веточку ели, кладут на ночь в изголовье. При этом говорят: “Ложусь на понедельник, кладу в изголовье ельник, приснись мне тот, кто думает обо мне“.

Гадание на будущее

В валенок (подойдет и сапог) кладут разные предметы, а девушки по очереди вытаскивают по одному из них, кому что досталось. Конфета – сладкая жизнь, кольцо – замужество, луковица – к слезам, рюмка – разгульная жизнь, золотое кольцо – богатая жизнь, тряпка – муж-бедняк, платок – муж-красавец, монета – богач и т.д..

Гадание по нити

Девушки отрезают нити одинаковой длины и одновременно поджигают их. У кого быстрее нитка догорит, та девица первая выйдет замуж. Если нитка потухла сразу или сгорело меньше половины – вечно в девках ходить.