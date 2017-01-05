Николаевский морской порт готовится к ледовой кампании-2017

Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия

В связи с ухудшением погодных условий 6 января 2017 на территории Николаевского морского будет объявлено начало ледовой кампании.

Ежегодно на территории Николаевского морского порта, как и во всех портах Украины объявляются ледовые кампании. Из-за интенсивного льдообразования, которое создает трудности для безопасного судоходства в Николаевском порту, с целью обеспечения четкой и эффективной работы порта, а также руководствуясь п. 4.2.2 «Обязательных постановлений по морскому порту» капитаном порта будет объявлено начало ледовой кампании-2017.

Отметим, что введение ледовой кампании в порту предполагает соблюдение особых условий и порядка проведения судов от канала к порту. Проведение судов в Николаевский порт проводится в составе ледовых караванов.

Ледовые операции за пределами и в пределах акватории Николаевского морского порта будут обеспечивать такие буксиры, как «Гайдамака» (филиал «Дельта-лоцман» ГП «АМПУ"), "Бакай" (Херсонский филиал ГП «АМПУ») и буксиры девяти частных предприятий.

По состоянию на 5 января 2017 г., скученность льда в Николаевском морском порту варьируется от 5 до 10 баллов, толщина - от 3 до 7 сантиметров в зависимости от района порта.

Как сообщил капитан порта, погодные условия достаточно благоприятны, лед легкопроходимый, поэтому пока оснований для беспокойства нет.