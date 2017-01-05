Верхний банер

Умер первый командир отряда пилотов легендарного "Бурана"

Игорь Волк. Фото Коммерсантъ
05.01.17 13:26Сколько просмотров этой статьи59Сколько комментариев этой статьи0

Причины смерти известного летчика-испытателя не сообщаются

Герой Советского Союза Игорь Волк, первый командир отряда космонавтов, готовившихся к полетам на советском многоразовом космическом корабле "Буран", умер в Подмосковье 3 января 2017 года на 80-м году жизни. Об этом сообщает официальный портал городского округа Жуковский. Причины смерти известного летчика-испытателя, бывшего руководителя летно-испытательного центра ЛИИ имени Громова, не сообщаются.

Игорь Волк родился 12 апреля 1937 года в городе Змиев Харьковской области, учился в школе в Уссурийске (на Дальнем Востоке) и Курске. В 1954 году окончил Курский аэроклуб, в 1956-м досрочно — Кировоградское военное авиационное училище летчиков, служил в истребительной авиации войск ПВО СССР.

В 1963 году в звании капитана ушел в запас в связи с переходом на работу летчика-испытателя. В 1965-м окончил школу летчиков-испытателей, в 1969-м — Жуковский филиал Московского авиационного института. Провел ряд сложных испытательных работ на сверхзвуковых боевых самолетах МиГ-21, МиГ-23, МиГ-25, МиГ-29, Су-7, Су-9, Су-11, Су-15, Су-27 и многих других, в частности испытывал Су-27 и Су-27УБ на штопор.

В 1978 году зачислен в отряд космонавтов. Проходил подготовку к полету на многоразовом космическом корабле "Буран", был назначен командиром отряда летчиков-испытателей №1 комплекса "А" Летно-испытательного центра Летного исследовательского института имени Громова. С 17 по 29 июля 1984 года совершил полет в космос в качестве космонавта-исследователя корабля "Союз Т-12" (совместно с Владимиром Джанибековым и Светланой Савицкой).

Работал на орбитальном комплексе "Салют-7" — "Союз Т-11" (экипаж: Леонид Кизим, Владимир Соловьев, Олег Атьков) — "Союз Т-12". Экспедиция посещения вернулась на Землю на КК "Союз Т-11". Персональный позывной — "Памир-3". В рамках испытаний сразу после приземления пилотировал вертолет и самолеты Ту-154 и МиГ-25 по маршруту Байконур — Ахтубинск — Байконур с целью оценки возможностей пилота после нахождения в условиях невесомости.

Пилотируемый полет на космическом корабле "Буран" не состоялся из-за приостановки, а затем закрытия программы после развала СССР.

Похожие новости

27.11.15 18:48На 63-м году жизни умер экс-начальник николаевской областной милиции

23.01.15 18:09Умер бывший руководитель города Николай Григорьевич Брюханов

23.05.14 15:44Умер Юрий Скиба

13.01.13 16:17Умер известный диссидент Михаил Горынь

23.09.09 08:36Дело Маркова закрыл не Стоянов

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Четверг, 05.01.2017

Закругление верхнее-левое

16:41Николаевских водителей просят в непогоду не выезжать без надобности

16:33Ученые обнаружили новый орган в человеческом теле

16:25Сотрудники районных казначейств Николаевщины вышивали карту Украины

16:10Стали известны зарплаты Гройсмана и министров

15:50Заработал единый региональный Web-портал административных услуг Николаевской области

15:42Разыскиваются свидетели аварий, в которых погибли люди

15:30Директорам школ и главврачам разрешили не заполнять е-декларации

15:18СБУ призывает жителей Николаевщины к бдительности

15:072017-й - год Верблюда: время собирать камни и делать запасы

14:52Николаевский «Центр защиты животных» просит о помощи

14:44Рождественский аврал на Николаевщине: дороги перекроют, рожениц - госпитализируют

14:31В николаевском спецпорту "Октябрьск" объявили о начале ледовой кампании

14:15За прошедшую неделю в Украине от гриппа умерли шесть человек, в том числе - и на Николаевщине

14:00Ученые выяснили, почему нужно рожать до 30 лет‍

13:49Начальница управления культуры Николаева просит горожан не критиковать елку

13:38На Николаевщине под колесами пассажирского поезда погиб человек

13:26Умер первый командир отряда пилотов легендарного "Бурана"

13:11Николаевские "зважені та щасливі" нашли свою любовь

13:00Стихия придет в Николаевскую область раньше, чем предполагалось

12:47На Николаевщине обворовали питейное заведение

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

22.12.16 16:472880

В Испании вскоре заработают секс-кинотеатры с виртуальной реальностью

22.12.16 17:262460

Полиция Берлина знала подозреваемого в нападении на рождественскую ярмарку

22.12.16 17:482560

Миколаївська облрада прийняла бюджет області на 2017 рік

22.12.16 18:002560

Путин объяснил отсутствие охраны у посла России во время убийства в Анкаре

Самые читаемые

31.12.16 15:2210670

Экстрасенсы сделали предсказания на 2017 год для Украины и России

27.12.16 08:409730

Скандал в Яремче. Видео

22.12.16 18:466980

Троллейбус везет в детство

30.12.16 13:395050

Что подарить маме на Новый год

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама