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Сегодня мир отмечает День Ньютона

04.01.17 15:00Сколько просмотров этой статьи38Сколько комментариев этой статьи0

Сегодняшний праздник - День Ньютона (Newton Day) - посвящен всемирно признанному гению. Великий англичанин Исаак Ньютон родился 4 января 1643 г.

Исаак Ньютон - один из величайших физиков, математиков и астрономов 17 века, чей ум и опыт создали закон всемирного тяготения и три закона механики, ставшие основой классической механики.

Жизнь Ньютона с самого рождения и до смертного одра была больше наполнена случайностями и совпадениями, которые привели к закономерностям и логическим открытиям.

Ученые всего мира и сегодня используют теорему Ньютона-Лейбница, закон вязкости Ньютона, первый, второй и третий законы Ньютона, бином Ньютона, интерполяционные формулы Ньютона, не говоря уже о буквально легендарном законе всемирного тяготения Ньютона.

К слову, рассказ о падающем с дерева яблоке, которое навело Ньютона на размышления о свободном падении тел, считается правдивым.

Известный ученый С. И. Вавилов в биографии «Исаак Ньютон» цитирует слова одного из близких знакомых Ньютона Стаклея: «После обеда (в Лондоне, у Ньютона) погода была жаркая; мы перешли в сад и пили чай под тенью нескольких яблонь; были только мы вдвоем. Между прочим, сэр Исаак сказал мне, что точно в такой же обстановке он находился, когда впервые ему пришла в голову мысль о тяготении. Она была вызвана падением яблока, когда он сидел, погрузившись в думы. Почему яблоко всегда падает отвесно, подумал он про себя, почему не в сторону, а всегда к центру Земли. Должна существовать притягательная сила в материи, сосредоточенная в центре Земли. Если материя так тянет другую материю, то должна существовать пропорциональность ее количеству. Поэтому яблоко притягивает Землю так же, как Земля яблоко. Должна, следовательно, существовать сила, подобная той, которую мы называем тяжестью, простирающаяся по всей Вселенной».

Хотя многие закономерности и теории, разработанные Ньютоном, были существенно дополнены за прошедшие три века, ученые, исследователи, студенты и аспиранты естественных наук, просто любители научных знаний и экспериментов ежегодно 4 января отмечают День Ньютона — в день рождения великого англичанина.

Одним из мест, посещаемых в День Ньютона, является могила ученого в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Надпись на могильном памятнике сконцентрировала лишь некоторые аспекты деятельности ученого, но и этих слов достаточно для понимания глубины его величия: «Здесь покоится сэр Исаак Ньютон, дворянин, который почти божественным разумом первый доказал с факелом математики движение планет, пути комет и приливы океанов. Он исследовал различие световых лучей и появляющиеся при этом различные свойства цветов, чего ранее никто не подозревал. Прилежный, мудрый и верный истолкователь природы, древности и св. писания, он утверждал своей философией величие всемогущего Бога, а нравом выражал евангельскую простоту. Пусть смертные радуются, что существовало такое украшение рода человеческого...».

По материалам ru.golos.ua

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Среда, 04.01.2017

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