Верхний банер

Святки в 2017 году: когда начинаются, традиции, приметы, обычаи

03.01.17 19:46Сколько просмотров этой статьи40Сколько комментариев этой статьи0

Святки считаются одним из самых любимых народных праздников, с которыми связано множество интересных традиций.

Отметим, что святочные дни начинаются 6 января и заканчиваются 19 января, то есть, в ночь на Крещение.

456

Святки начинаются в сочельник - вечер перед Рождеством, когда заканчивается рождественский пост. Лакомиться разными вкусностями можно только с появлением первой звезды. С этого момента начинаются сытые дни.

По традиции, на рождественском столе должны быть 12 блюд по числу апостолов, в том числе кутья - блюдо из сырых зерен, вымоченных в воде, с фруктами и медом, и узвар - компот из засушенных плодов.

Но самым главным блюдом должен быть поросенок. Кроме того,хозяйки ставят на стол холодец, блины, мясные пироги и алкоголь.

4568

В этот вечер веселящиеся люди переодеваются и идут друг к другу в гости. Однако обязательным условием празднования был поход в церковь на торжественную службу. После возвращения из храма семья приступала к праздничной трапезе.

В святочные дни раньше никто не работал, а церковь в это время запрещала крестить детей и венчаться.

Молодые девушки, как правило, в эти вечера гадали, несмотря на то, что это языческий обычай. Во время гадания использовались свечи, зеркало, кофейная гуща. Обычно девушки на выданье гадали на суженого.

098

Старый Новый год - еще один праздник, входящий в период Святок. В этот день на стол ставили мясные блюда: жареного поросенка, кролика и петуха, а также– кутью, которую заправляли маслом и сливками. Из-за обильного стола праздник получил название Щедрый вечер.

В ночь на 19 января, на Крещение, многие окунаются в прорубь и запасаются водой, которую используют потом весь год как целебную. Этой водой окропляют дом и умываются.

Похожие новости

05.01.16 18:44Встречаем Рождество правильно

21.12.15 16:54«Святому Рождеству»: в николаевской кирхе прошел праздничный концерт-приношение

07.01.13 10:39Православный мир отмечает Рождество Христово

16.12.09 19:03Скоро праздники!

29.11.09 11:54Новый год и Рождество в Украине будут праздновать 10 дней

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 03.01.2017

Закругление верхнее-левое

20:02Чем вам мешает русский язык? — опрос на улицах Киева (ВИДЕО)

19:46Святки в 2017 году: когда начинаются, традиции, приметы, обычаи

19:45Новогодний " подарок" от ROSHEN.

19:30Николаевский зоопарк просит горожан не выкидывать елки

19:23На Львовщине от гриппа умерли четыре человека

19:00"В следующем году Украина вернет Донбасс" - Георгий Тука

18:42В США на Apple подали в суд за смерть пятилетней девочки

18:30Скончалась Барбара Тарбак, звезда сериала Санта-Барбара

18:17У перший день 2017 року на Миколаївщині народилося 14 дівчаток та 9 хлопчиків

18:00Максим Фадеев раскритиковал новогодние «шоу» на российских телеканалах‍

17:13Аферисты в Интернете собирают деньги от имени детей погибшей Глинки‍

16:34В Украине наладят производство винтовки M-16

16:15Николаевский таксист избил пассажира, который отказался оплатить проезд

15:36Декоммунизация: на Николаевщине в 2016-м переименовали 1528 топонимов и снесли 71 «ленина»

15:00В США питбуль покусал хозяев, которые пытались надеть на него свитер

14:58Николаевский порт объявил тендер на эксплуатационное дноуглубление акватории

14:26В Николаеве ЖКП «Південь» собирается повысить тарифы

14:00Внимание! Пять основных признаков рака

13:30Кабмин продлил сроки приватизации «Николаевоблэнерго» и «Николаевской ТЭЦ»

13:00Ученые Великобритании узнали высоту каблука хрустальных туфелек Золушки

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

20.12.16 20:202350

Fitch снизил рейтинг Приватбанка

20.12.16 20:372900

Цены на электроэнергию в 2017 г. снизятся на 15%, — НКРЭКУ

20.12.16 20:402420

В Черниговской области перевернулся автобус, 18 человек получили травмы

20.12.16 20:522760

Чемпион мира по боксу украинец Усик не планирует бой с россиянином Гассиевым

Самые читаемые

21.12.16 16:0610930

Владислав Чайка обращается к городскому голове и депутатам Николаевского городского совета

31.12.16 15:228860

Экстрасенсы сделали предсказания на 2017 год для Украины и России

27.12.16 08:408500

Скандал в Яремче. Видео

22.12.16 15:547020

Директор «Зори-Машпроект» не уверен , что предприятие будет участвовать в новом тендере

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама