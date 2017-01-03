Святки в 2017 году: когда начинаются, традиции, приметы, обычаи

Святки считаются одним из самых любимых народных праздников, с которыми связано множество интересных традиций.

Отметим, что святочные дни начинаются 6 января и заканчиваются 19 января, то есть, в ночь на Крещение.

Святки начинаются в сочельник - вечер перед Рождеством, когда заканчивается рождественский пост. Лакомиться разными вкусностями можно только с появлением первой звезды. С этого момента начинаются сытые дни.

По традиции, на рождественском столе должны быть 12 блюд по числу апостолов, в том числе кутья - блюдо из сырых зерен, вымоченных в воде, с фруктами и медом, и узвар - компот из засушенных плодов.

Но самым главным блюдом должен быть поросенок. Кроме того,хозяйки ставят на стол холодец, блины, мясные пироги и алкоголь.

В этот вечер веселящиеся люди переодеваются и идут друг к другу в гости. Однако обязательным условием празднования был поход в церковь на торжественную службу. После возвращения из храма семья приступала к праздничной трапезе.

В святочные дни раньше никто не работал, а церковь в это время запрещала крестить детей и венчаться.

Молодые девушки, как правило, в эти вечера гадали, несмотря на то, что это языческий обычай. Во время гадания использовались свечи, зеркало, кофейная гуща. Обычно девушки на выданье гадали на суженого.

Старый Новый год - еще один праздник, входящий в период Святок. В этот день на стол ставили мясные блюда: жареного поросенка, кролика и петуха, а также– кутью, которую заправляли маслом и сливками. Из-за обильного стола праздник получил название Щедрый вечер.

В ночь на 19 января, на Крещение, многие окунаются в прорубь и запасаются водой, которую используют потом весь год как целебную. Этой водой окропляют дом и умываются.