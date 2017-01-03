Верхний банер

Земля будет полностью уничтожена в октябре 2017 года

03.01.17 20:38Сколько просмотров этой статьи68Сколько комментариев этой статьи0

Согласно предположению ученого Дэвида Мида, в октябре 2017 года Земля прекратит свое существование. Научный работник уверен, что общественность просто не догадывается о том, что на планете возросло количество землетрясений и трещин, которые могут стать причиной уничтожения Земли.

При этом, по словам Мида, некоторые с ответственностью относятся к информации относительно прекращения существования Земли и даже начинают выстраивать бункеры, однако большинство уже перестало верить в разрушение планеты, так как ученые предсказывают его ежегодно.

Мид отмечает, что за последнее время выросло количество трещин и землетрясений, разрушающих города. Кроме того, наблюдается умножение по размерам и интенсивности грозовых систем, а также тепловых волн.

Ранее существовала неподтвержденная информация о существовании невидимой планеты Нибиру, расположенной за Нептуном. Согласно предположениям ученых, данный космический объект может стать причиной прекращения существования Земли. По данным Дэвида Мида, осенью «Планета Х» пересечет созвездие Девы, а 5 октября затмит собою Солнце.

Примечательно, что данную теорию уже озвучивали в декабре и сентябре 2015 года. Однако специалисты NASA рассказали, что сведения о Нибиру являются лишь интернет-мистификацией.

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 03.01.2017

Закругление верхнее-левое

20:38Земля будет полностью уничтожена в октябре 2017 года

20:02Чем вам мешает русский язык? — опрос на улицах Киева (ВИДЕО)

19:46Святки в 2017 году: когда начинаются, традиции, приметы, обычаи

19:45Новогодний " подарок" от ROSHEN.

19:30Николаевский зоопарк просит горожан не выкидывать елки

19:23На Львовщине от гриппа умерли четыре человека

19:00"В следующем году Украина вернет Донбасс" - Георгий Тука

18:42В США на Apple подали в суд за смерть пятилетней девочки

18:30Скончалась Барбара Тарбак, звезда сериала Санта-Барбара

18:17У перший день 2017 року на Миколаївщині народилося 14 дівчаток та 9 хлопчиків

18:00Максим Фадеев раскритиковал новогодние «шоу» на российских телеканалах‍

17:13Аферисты в Интернете собирают деньги от имени детей погибшей Глинки‍

16:34В Украине наладят производство винтовки M-16

16:15Николаевский таксист избил пассажира, который отказался оплатить проезд

15:36Декоммунизация: на Николаевщине в 2016-м переименовали 1528 топонимов и снесли 71 «ленина»

15:00В США питбуль покусал хозяев, которые пытались надеть на него свитер

14:58Николаевский порт объявил тендер на эксплуатационное дноуглубление акватории

14:26В Николаеве ЖКП «Південь» собирается повысить тарифы

14:00Внимание! Пять основных признаков рака

13:30Кабмин продлил сроки приватизации «Николаевоблэнерго» и «Николаевской ТЭЦ»

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

21.12.16 07:132930

Бюджет Украины 2017 принят

21.12.16 07:302330

В Мексике взорвалась ярмарка фейерверков, погибли 29 человек (ВИДЕО)

21.12.16 07:342280

На местные власти переложат часть расходов бюджета

21.12.16 07:442380

Клинтон опередила Трампа на три миллиона голосов

Самые читаемые

21.12.16 16:0610960

Владислав Чайка обращается к городскому голове и депутатам Николаевского городского совета

31.12.16 15:229060

Экстрасенсы сделали предсказания на 2017 год для Украины и России

27.12.16 08:408540

Скандал в Яремче. Видео

22.12.16 15:547040

Директор «Зори-Машпроект» не уверен , что предприятие будет участвовать в новом тендере

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама