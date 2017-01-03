Земля будет полностью уничтожена в октябре 2017 года

Согласно предположению ученого Дэвида Мида, в октябре 2017 года Земля прекратит свое существование. Научный работник уверен, что общественность просто не догадывается о том, что на планете возросло количество землетрясений и трещин, которые могут стать причиной уничтожения Земли.

При этом, по словам Мида, некоторые с ответственностью относятся к информации относительно прекращения существования Земли и даже начинают выстраивать бункеры, однако большинство уже перестало верить в разрушение планеты, так как ученые предсказывают его ежегодно.

Мид отмечает, что за последнее время выросло количество трещин и землетрясений, разрушающих города. Кроме того, наблюдается умножение по размерам и интенсивности грозовых систем, а также тепловых волн.

Ранее существовала неподтвержденная информация о существовании невидимой планеты Нибиру, расположенной за Нептуном. Согласно предположениям ученых, данный космический объект может стать причиной прекращения существования Земли. По данным Дэвида Мида, осенью «Планета Х» пересечет созвездие Девы, а 5 октября затмит собою Солнце.

Примечательно, что данную теорию уже озвучивали в декабре и сентябре 2015 года. Однако специалисты NASA рассказали, что сведения о Нибиру являются лишь интернет-мистификацией.