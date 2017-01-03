Верхний банер

У перший день 2017 року на Миколаївщині народилося 14 дівчаток та 9 хлопчиків

03.01.17 18:17Сколько просмотров этой статьи51Сколько комментариев этой статьи0

Про це повідомили в департаменті охорони здоров’я облдержадміністрації.

Зазначимо, що бюджеті на 2017 рік обладміністрація передбачила кошти на придбання медичного обладнання для оснащення пологового відділення обласної лікарні майже 12 мільйонів гривень.

Ще у 2010 році було затверджено національний проект «Нове життя - нова якість охорони материнства та дитинства», згідно з яким в Миколаївській області на території обласної лікарні було заплановано будівництво 4-х поверхового перинатального центру. Але коштів на його реалізацію виявилося недостатньо і проект було призупинено. Суттєвою альтернативою було створення пологового відділення на базі обласної лікарні.

Тому, у жовтні 2015 року реанімаційне відділення обласної лікарні було переведено у нове приміщення, що дозволило розпочати ремонтні роботи для створення пологового відділення. Ремонт було закінчено, але обладнання придбане не було.

Тепер це питання буде вирішено.

Похожие новости

18.11.14 10:55"Свой" среди чужих, "чужой" среди родных…

14.06.13 14:58В Корабельном районе Николаева прошел рейд «Дети улицы»

19.06.12 17:06Дети как средство подзаработать родителям?

06.01.12 17:34Первый светский раут для 15 малышей

17.10.08 10:17 Госавтоинспекция призвала водителей обратить внимание на детей

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 03.01.2017

Закругление верхнее-левое

20:02Чем вам мешает русский язык? — опрос на улицах Киева (ВИДЕО)

19:46Святки в 2017 году: когда начинаются, традиции, приметы, обычаи

19:45Новогодний " подарок" от ROSHEN.

19:30Николаевский зоопарк просит горожан не выкидывать елки

19:23На Львовщине от гриппа умерли четыре человека

19:00"В следующем году Украина вернет Донбасс" - Георгий Тука

18:42В США на Apple подали в суд за смерть пятилетней девочки

18:30Скончалась Барбара Тарбак, звезда сериала Санта-Барбара

18:17У перший день 2017 року на Миколаївщині народилося 14 дівчаток та 9 хлопчиків

18:00Максим Фадеев раскритиковал новогодние «шоу» на российских телеканалах‍

17:13Аферисты в Интернете собирают деньги от имени детей погибшей Глинки‍

16:34В Украине наладят производство винтовки M-16

16:15Николаевский таксист избил пассажира, который отказался оплатить проезд

15:36Декоммунизация: на Николаевщине в 2016-м переименовали 1528 топонимов и снесли 71 «ленина»

15:00В США питбуль покусал хозяев, которые пытались надеть на него свитер

14:58Николаевский порт объявил тендер на эксплуатационное дноуглубление акватории

14:26В Николаеве ЖКП «Південь» собирается повысить тарифы

14:00Внимание! Пять основных признаков рака

13:30Кабмин продлил сроки приватизации «Николаевоблэнерго» и «Николаевской ТЭЦ»

13:00Ученые Великобритании узнали высоту каблука хрустальных туфелек Золушки

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

20.12.16 20:202350

Fitch снизил рейтинг Приватбанка

20.12.16 20:372900

Цены на электроэнергию в 2017 г. снизятся на 15%, — НКРЭКУ

20.12.16 20:402420

В Черниговской области перевернулся автобус, 18 человек получили травмы

20.12.16 20:522760

Чемпион мира по боксу украинец Усик не планирует бой с россиянином Гассиевым

Самые читаемые

21.12.16 16:0610930

Владислав Чайка обращается к городскому голове и депутатам Николаевского городского совета

31.12.16 15:228860

Экстрасенсы сделали предсказания на 2017 год для Украины и России

27.12.16 08:408500

Скандал в Яремче. Видео

22.12.16 15:547020

Директор «Зори-Машпроект» не уверен , что предприятие будет участвовать в новом тендере

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама