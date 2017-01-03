У перший день 2017 року на Миколаївщині народилося 14 дівчаток та 9 хлопчиків

Про це повідомили в департаменті охорони здоров’я облдержадміністрації.

Зазначимо, що бюджеті на 2017 рік обладміністрація передбачила кошти на придбання медичного обладнання для оснащення пологового відділення обласної лікарні майже 12 мільйонів гривень.

Ще у 2010 році було затверджено національний проект «Нове життя - нова якість охорони материнства та дитинства», згідно з яким в Миколаївській області на території обласної лікарні було заплановано будівництво 4-х поверхового перинатального центру. Але коштів на його реалізацію виявилося недостатньо і проект було призупинено. Суттєвою альтернативою було створення пологового відділення на базі обласної лікарні.

Тому, у жовтні 2015 року реанімаційне відділення обласної лікарні було переведено у нове приміщення, що дозволило розпочати ремонтні роботи для створення пологового відділення. Ремонт було закінчено, але обладнання придбане не було.

Тепер це питання буде вирішено.