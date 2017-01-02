На Николаевщине завершили строительство первой очереди солнечной электростанции

В поселке Гороховка Витовского района Николаевщины завершилось строительство первой очереди солнечной электростанции ООО «Санлайт Энерджи» мощностью 3,5 МВт.

Для строительства станции использовали 13 222 фотоэлектрических панелей от производителя Trina Solar. Суммарная пиковая мощность фотоэлектрических панелей - 3503,83 кВт. Инверторы - от производителя SMA Solar Technology (119 шт. По 25 кВт, и 3 шт по 20 кВт).

Для увеличения годовой выработки солнечной электростанции были использованы также поворотные опорные конструкции (столы) типа SMS 301. Строительством станции занималась компания Helios Strategia. Как сообщили представители компании, за 1 год первая очередь электростанции будет экономить выбросы СО2 в количестве 1931 тонн.

Уже в следующем году планируется расширение станции и увеличение мощности до 7,5 МВт.