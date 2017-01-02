Православие день за днем: праздники и памятные даты января С какими мыслями нужно входить в новый год "Подводя итоги уходящего года, мы должны с новыми силами и чувствами подготовить себя к встрече Нового года, — говорит наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский владыка Павел. — Не надо говорить: "у меня сегодня нет настроения" или "у меня сегодня ничего не получится". Какой настрой мы зададим себе в начале года, так и будем жить, причем не только январь или последующий год, а и всю жизнь. Если мы бросаемся в уныние и отчаяние, то ничего доброго нас не будет ждать. Но самое главное — мы должны приготовить свое сердце для присутствия в нем Бога. Прошу вас, братья и сестры, чтобы вы поразмыслили о вере — смотрите на страдавшего и воскресшего Господа и уподобляйтесь Ему. Легкого пути у христианина нет, есть путь крестоношения. Простите всех, обидевших вас, примиритесь со своими врагами, помогите тем, кто нуждается в вашей помощи. Творите дела добра и милосердия, и тогда жизнь ваша будет легка, и благословение будет на вас". На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама