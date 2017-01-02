В Дании умер старший в роду Романовых князь Дмитрий Романович

Старший в роду Романовых князь Димитрий Романович умер в Дании в возрасте 90 лет. Об этом сообщила его супруга княгиня Феодора Алексеевна.

«Димитрий Романович скончался в госпитале вечером 31 декабря», - сказала княгиня.

По ее словам, на прошлой неделе князь был срочно госпитализирован после того, как его состояние резко ухудшилось. Причину смерти супруга Дмитрия Романовича не озвучила.

Напомним, что князь Димитрий Романович родился 17 мая 1926 года во Франции. Его родители находились в эмиграции в городе Антибе. Он является младшим сыном князя Романа Петровича и графини Прасковьи Дмитриевны Шереметевой, а также праправнуком Николая I по мужской младшей линии. Принадлежит к ветви «Николаевичей» рода Романовых, признан главой Дома Романовых большинством потомков последнего российского императора.

Димитрий Романов имел датское подданство. Был несколько раз женат, детей нет.

При жизни занимался общественной деятельностью, возглавлял благотворительный фонд семьи Романовых, помогал больницам и детским домам в России.

В октябре 2016 года во время визита в Москву князь был удостоен ордена Александра Невского