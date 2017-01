Сегодня - День общественного достояния День общественного достояния (англ. Public Domain Day) — международный неофициальный праздник, отмечаемый ежегодно 1 января, начиная с 2004 года. Праздник и его дата связаны с тем, что согласно законодательству многих стран, в первый день каждого нового года в общественное достояние переходят произведения, период действия авторских прав на которые истекает к этой дате. Заметным исключением являются США, где никакие опубликованные работы не будут переходить в общественное достояние до 2019 года (в связи с особенностями течения сроков охраны и ретроактивным восстановлением срока охраны зарубежных произведений в 1996 году). Первые упоминания о празднике относятся к 2004 году и связаны с именем канадского активиста Уоллеса Маклина (англ. Wallace McLean)[5], идею которого поддержал профессор права, основатель некоммерческой организации Creative Commons, Лоуренс Лессиг. Позже праздник был поддержан другими активистами, некоммерческими организациями и интернет-проектами. C 1 января 2010 года на сайте Дня общественного достояния публикуется список авторов, чьи работы переходят в общественное достояние в этом году. Этот день в истории 1 января 404 года состоялись последние бои гладиаторов в Риме. Более шести с половиной столетий (с середины III века до нашей эры) легендарные сражения специально обученных рабов и военнопленных на обагряемой кровью арене цирка приводили толпу и патрициев в неистовый восторг. Запрет на это кровавое развлечение наложила христианская церковь в согласии с властью. В первый день 1501 года - конец инкунабул (от лат. incunabula — колыбель), печатных изданий в Европе, вышедших с момента изобретения книгопечатания. С этого дня европейские печатные книги условно называются палеотипами. 1 января 1502 года город Рио-де-Жанейро получил свое название в результате... недоразумения. Ошибку допустила экспедиция, возглавляемая Америго Веспуччи. Исследуя побережье современной Бразилии, она открыла небольшой залив, который глубоко врезается в материк. Португальцы не стали старательно исследовать открытую землю, а потому ошибочно приняли залив за устье боьшой реки, которую назвали Рио-де-Жанейро («река января»). Со временем на берегах живописного залива возник город, в который так и не суждено было попасть Великому комбинатору. В этот день 1535 года находившийся более года в тюрьме Тауэра выдающийся английский мыслитель и государственный деятель Томас Мор предстал перед судом. В застенок он был брошен за отказ признать развод короля Генриха VIII и принести ему присягу как главе англиканской церкви. Суд единогласно признал его виновным в государственной измене и приговорил к четвертованию и повешению, которые король заменил простым обезглавливанием. Мору дали еще несколько дней на раздумья, обещая прощение, если он изменит свое мнение. Не отказавшийся от своих убеждений, Мор сам взошел на плаху и сказал палачу: «Шея у меня коротка, целься хорошенько, чтобы не осрамиться». 1 января 1622 года папская канцелярия решила считать 1 января началом года. До этого первым новогодним днем было 25 марта. В первый январский день 1644 года в Париже, в квартале Марэ, открылось заведение «Блистательный театр» (Illustre Théâtre). Зрителям была предложена трагедия в постановке провинциальной труппы, которую полугодом раньше организовали 24-летняя актриса Мадлен Бежар и ее 22-летний возлюбленный Жан Батист Поклен. Ни премьера, ни последующие спектакли успеха не имели. Вскоре «Блистательный театр» увяз в долгах и закрылся, а Поклен, ведавший финансами театра, на некоторое время даже оказался в тюрьме, откуда его, заплатив долги, вызволил отец. Влюбленные покинули Париж и отправились гастролировать по стране. Известность пришла к Поклену, когда он сменил жанр с трагедии на комедию и взял псевдоним Мольер. В 1658-м Людовик XIV пожаловал его театру собственное помещение в Париже, а впоследствии стал крестным отцом первого ребенка Мольера. В первый новогодний день 1751 года был напечатан первый том «Энциклопедии или Толкового словаря наук, искусств и ремесел», изданный Дени Дидро и Жаном Лероном Даламбером. За 30 лет вышло 35 томов энциклопедии. Участие в составлении энциклопедии приняли самые выдающиеся представители века Просвещения: кроме издателей, это были Вольтер, Руссо, Монтескье, Гельвеций и др. 1 января 1785 года выходит первый номер старейшей лондонской ежедневной газеты The Daily Universal Register (переименована в The Times 1 января 1788 года). В этот день 1837 года немецкий ботаник Рихард Шомбургк совместно со старшим братом Робертом, известным путешественником, обследовавший по заданию Лондонского Географического общества Британскую Гвиану (ныне Республика Гайана), в заводях бассейна Амазонки обнаружил гигантскую кувшинку. В честь взошедшей полгода спустя на британский престол королевы Виктории она была названа викторией регией (лат. Victoria Regia — «Виктория царственная»). Круглые с бортами листья этой кувшинки достигают в диаметре 2 м и не тонут под грузом 50 кг, ее ароматные и пышные цветки «живут» около полутора суток, успевая за это время трижды поменять свой цвет. В этот день 1850 года в Бостоне, штат Массачусетс, зажглись огни на первом в стране маяке, построенном на железных сваях, а не на граните. Строительство сооружения обошлось в немалые деньги – 39000 долларов. Через 4 месяца во время сильного шторма маяк был смыт в океан. 1 января 1863 года президент США Авраам Линкольн выдал манифест об освобождении рабов. В 1887 году была напечатана первая книга о Шерлоке Холмсе «Этюд в багровых тонах». В марте 1886 года Конан Дойл начал писать роман, героями которого впервые стали Шерлок Холмс и доктор Ватсон и который привёл его к популярности. Сначала роман назывался A Tangled Skein ("Запутанный клубок"). В апреле Конан Дойл заканчивает его и пытается напечатать. Однако, несмотря на в общем положительные отзывы, ему это долго не удаётся. Наконец одно издательство нехотя соглашается, но ставит ряд условий: роман выйдет не ранее следующего года, гонорар за него составит 25 фунтов, а автор передаст издательству все права на произведение. Дойл скрепя сердце соглашается на эти условия. И вот, двумя годами позже этот роман был издан в Beeton's Christmas Annual ("Рождественский еженедельник Битона") за 1887 год под названием A Study in Scarlet ("Этюд в багровых тонах"). Он познакомил читателей с Шерлоком Холмсом и доктором Ватсоном, ставшими вскоре знаменитыми. Отдельным изданием роман вышел в начале 1888 года и был снабжен рисунками отца Дойла - Чарльза Дойла. Самое интересное, что у этих знаменитых героев были реальные прототипы: у Шерлока Холмса даже два - профессор Джозеф Белл и писатель Оливер Холмс, а у доктора Ватсона - майор Вуд. В этот же самый новогодний день, когда лондонцы зачитывались дебютным рассказом о «Шерлоке Холмсе, Королева Великобритании Виктория была провозглашена императрицей Индии. В этот день 1909 года в Великобритании были проведены первые выплаты пенсий. В этот день 1928 года здание Milam в Сан-Антонио, штат Техас, стало первой высоткой, во время строительства которой была сразу заложена система кондиционирования воздуха. 1 января 1935 года в Турции были введены фамилии и отменены титулы. 1 января 1942 года в Вашингтоне, в ходе встречи британского премьера Уинстона Черчилля и президента США Франклина Рузвельта, была подписана Декларация Объединенных Наций, которая стала формальным завершением образования антигитлеровской коалиции. Среди 26 стран, представители которых подписали декларацию, были США и СССР.Проект декларации был основан на Атлантической хартии, которую президент США и премьер Великобритании подписали во время личной встречи в бухте Арджентиа у берегов Ньюфаундленда в августе 1941 года. В ночь на 1 января 1944 года по всесоюзному радио впервые прозвучал новый государственный Гимн СССР «Союз нерушимый». Текст гимна, созданный Сергеем Михалковым и Габриэлем Эль-Регистаном, воплотил основные элементы государственности, сложившиеся в стране 40-м годам. «Союз нерушимый» исполнялся в этом качестве на всех официальных церемониях почти 50 лет. По радио его звуками начинался и заканчивался каждый день. С ним под бой курантов встречали Новый год. Он звучал на официальных церемониях встреч и проводов иностранных гостей. Под торжественную музыку Александра Александрова советские спортсмены получали свои награды. Гимн исполняли на праздничных парадах в сопровождении орудийных залпов. Причем его обычно играли без слов, в оркестровом варианте. Прекрасная музыка способствовала большой популярности гимна в народе. В этот день 1955 года Центральное телевидение СССР перешло на ежедневное вещание. В этот день 1959 года – победа революции на Кубе. Диктатор Батиста убежал в Доминиканскую Республику. Партизанская война закончилась победой ФИделя Кастро и его товарищей. 1 января 1961 года в СССР была проведена денежная реформа. Обмен дензнаков осуществлялся 1:10. На взгляд непосвященных всё выглядело предельно просто: старые сталинские «портянки» заменили на новые хрущевские «фантики», меньшие по размерам, но более дорогие по номиналу. Находившиеся в обращении денежные знаки образца 1947 года были обменены без ограничений на вновь выпущенные по соотношению 10:1 и в том же соотношении были изменены цены всех товаров, тарифные ставки заработной платы, пенсии, стипендии и пособия, платёжные обязательства и договоры. Делалось это якобы лишь «…в целях облегчения денежного обращения и придания большей полноценности деньгам». Однако тогда, в шестьдесят первом, мало кто обратил внимание на одну странность: до проведения реформы доллар стоил четыре рубля, а после ее проведения курс был назначен в 90 копеек. Многие наивно радовались, что рубль стал дороже доллара, но ведь если менять старые деньги на новые один к десяти, то доллар должен был стоить не 90, а лишь 40 копеек. То же самое произошло и с золотым содержанием: вместо того, чтобы получить золотое содержание, равное 2,22168 грамма, рубль получил лишь 0,987412 г золота. Таким образом, рубль был недооценен в 2,25 раза, а покупательная способность рубля по отношению к импортным товарам, соответственно, во столько же раз уменьшилась. Недаром бессменный с 1938 года глава Наркомфина, а потом и министр финансов Арсений Григорьевич Зверев, не согласившись с планом реформы, ушел 16 мая 1960 года с поста главы Минфина. Ушел он сразу после того, как 4 мая 1960 года в Кремле было подписано постановление № 470 Совета министров СССР «Об изменении масштаба цен и замене ныне обращающихся денег новыми деньгами». Этот уроженец села Негодяева (ныне – Тихомирово) Клинского уезда Московской губернии не мог не понимать, к чему приведет такая реформа, и не пожелал участвовать в этом деле. Последствия этой реформы были губительными: импорт резко подорожал, и заграничные вещи, которыми советского покупателя и до этого не особо-то баловали, перешли в разряд предметов роскоши. Но не только от этого пострадали советские граждане. Несмотря на все заверения партии и правительства, что происходит всего лишь обмен старых денег на новые, такой же, как в предыдущем году во Франции, когда де Голль ввел в обращение новые франки, частный рынок среагировал на эту реформу по-особому: если в в госторговле цены изменились ровно в десять раз, то на рынке они изменились в среднем лишь в 4,5 раза. Рынок-то не обманешь. Так, если в декабре 1960 картофель стоил в госторговле по рублю, а на рынке от 75 копеек до 1 руб. 30 коп., то в январе, как и было предписано реформой, магазинный картофель продавался по 10 копеек за килограмм. Однако картошка на рынке стоила уже 33 копейки. Подобное происходило и с другими продуктами и, особенно, с мясом – впервые после 1950 года, рыночные цены вновь намного превысили магазинные. К чему это привело? Да к тому, что магазинные овощи резко потеряли в качестве. Завмагам оказалось выгоднее сплавить качественный товар рыночным спекулянтам, положить полученную выручку в кассу и отчитаться о выполнении плана. Разницу же в цене между закупочной ценой спекулянта и госценой завмаги клали себе в карман. В магазинах же оставалось лишь то, от чего спекулянты сами отказывались, то есть то, что на рынке было невозможно продать. В результате почти всю магазинные продукты люди брать перестали, и стали ходить на рынок. Все были довольны: и завмаг, и спекулянт, и торговое начальство, у которого было всё нормально в отчётах, и с которым завмаги, естественно, делились. Единственным недовольным оказался народ, об интересах которого подумали в самую последнюю очередь. Уход продуктов из магазина на подорожавший рынок больно ударил по благосостоянию народа. Если в 1960 году при средней зарплате в 783 рубля человек мог купить 1044 килограмма картофеля, то в 1961 при средней зарплате в 81,3 рубля лишь 246 килограмм. Можно было, конечно, отстояв двухчасовую очередь, приобрести дешевую магазинную картошку, которой на зарплату можно было накупить 813 кг, но в результате домой приносили одну гниль, и после очистки оставались в убытке. Рост цен не ограничился январским скачком, а продолжался и в последующие годы. Цены на картофель на рынках крупных городов страны в 1962 году составили 123% к уровню 1961 г., в 1963 г. — 122% к 1962 г., а в первом полугодии 1964 г. — 114% к первому полугодию 1963 г. Особенно тяжелым было положение в регионах. Если в Москве и Ленинграде положение в магазинах хоть как-то контролировалось, то в областных и районных центрах многие виды продуктов полностью исчезли из госторговли. Не спешили сдавать продукцию государству и колхозники, ведь закупочные цены тоже поменялись в соотношении 1:10, а не 100:444, как следовало бы поменять, исходя из золотого и валютного паритета. Бoльшую часть продукции они тоже стали вывозить на рынок. Ответом на это стало укрупнение колхозов, и массовое превращение колхозов в совхозы .Последние, в отличие от колхозов, не могли вывозить продукцию на рынок, а были обязаны всё сдавать государству. Однако вместо ожидаемого улучшения продовольственного снабжения такие меры, наоборот, привели к продовольственному кризису 1963-64 годов, в результате которого стране пришлось закупать продовольствие за границей. Одним из последствий этого кризиса и стало снятие Хрущева, вслед за которым последовали те самые косыгинские реформы. В 1962 году, чтобы хоть как-то компенсировать отток продуктов на рынок, было решено повысить розничные цены в госторговле. Решение о повышении цен на мясомолочные продукты было оформлено постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР от 31 мая 1962 года. Однако это повышение цен еще больше повысило цены на базарах. В результате тогдашние цены для тогдашних зарплат оказались запредельными. Всё это вызвало народные волнения, а в Новочеркасске даже привела к крупномасштабному восстанию, при подавлении которого было убито 24 человека. Всего в 1961-64 годах произошло 11 крупных народных выступлений. Для подавления восьми из них применялось огнестрельное оружие. Лишь в ходе косыгинских реформ базарные и магазинные цены удалось немного выровнять, а в позднебрежневские времена в некоторых местах на рынках не разрешалось поднимать цены выше определенного администрацией максимума. Нарушители лишались права торговли. Так было положено начало падению экономического могущества СССР, и через 30 лет после хрущёвской реформы Советский Союз прекратил своё существование. Почему же партия и правительство пошли на такую реформу, при которой рубль стал фактически дутым? Дело в том, что в послевоенный период в СССР произошел огромный рост добычи нефти - с 19,436 млн т в 1945 году до 148 млн т в 1960. И именно тогда, в 1960 году, обнародуется решение о широкомасштабном экспорте нефти. «Наши братские страны давно нуждаются в нефти, а наша страна располагает ею в избытке И кому, как не нам помочь братским странам нефтью?», — писала «Пионерская правда» 13 декабря 1960 года. В первые послевоенные годы экспорт нефтепродуктов из СССР был незначителен; а сырая нефть до 1948 года не вывозилась вообще. В 1950 году доля нефрепродуктов в валютной выручке составляла 3,9%. Но в 1955 году эта доля поднялась до 9,6% и в дальнейшем продолжила свой рост. Однако нефть в те времена стоила довольно дёшево — 2,88 доллара за баррель. По курсу 1:4, установленному в 1950 году, это составляло 11 рублей 52 копейки. Себестоимость же добычи одного барреля и его транспортировки до пункта назначения составляла в среднем 9 рублей 61 копейку. При таком положении дел экспорт был практически нерентабельным. Рентабельным он мог бы стать в случае, если за доллар будут давать больше рублей. После же проведения реформы за баррель нефтяники получали в долларах почти столько же — $2.89, но в рублях эта сумма уже составляла 2 рубля 60 копеек при всё той же 96-копеечной себестоимости барреля. Таким образом, денежная реформа 1961 года вовсе не была простой деноминацией, такой как во Франции. В отличие от французской деноминации, во время которой де Голль готовил почву для возвращения во Францию золота, украденного у французов американцами в 1942 году, хрущевская реформа принесла экономике непоправимый вред. Хитрая деноминация 1961 года принесла стране две беды - зависимость от нефтяного экспорта и хронический дефицит продовольствия, ведущий за собой коррупцию в сфере торговли. Эти две беды и стали впоследствии одними из главных факторов, погубивших в итоге Советский Союз. Единственным приятным моментом реформы было то, что обмену не подвергались медные (бронзовые) монеты более ранних выпусков, так как себестоимость чеканки однокопеечной монеты составляла 16 копеек. Однако вскоре после объявления о проведении реформы в управление Гострудсберкасс и торговые организации поступила директива, запрещавшая обмен старых бумажных денег на медные монеты достоинством 1, 2, и 3 копейки, так что вопреки легендам, обогатиться на возрастании стоимости медных денег почти никому не удалось. С первого дня 1966 года в США на каждой пачке сигарет появилась надпись, предупреждающая курильщика о вреде табака. А спустя ровно 5 лет, в 1971 году на американском телевидении запретили рекламу сигарет. 1 января 1968 года на 1-м телеканале Центрального телевидения СССР в эфире появился первый выпуск программы «Время». До этого были «Телевизионные новости» с небольшим хронометражем и еженедельное обозрение «Эстафета новостей». Основатель программы — выдающийся советский радиожурналист Юрий Летунов. С 1986 года на Второй программе ЦТ шла с сурдопереводом. Первая серия мультфильма «Ну, погоди!» вышла 1 января 1969 года и буквально сразу произвела фурор. Всем понравилась история про волка и зайца поэтому вторая серия не заставила себя ждать, её выпустили в 1970 году. Всего бло снято 20 серий мультфильма. с 1 по 16 серию снимали на студии "Союзмультфильм" (с 1969 по 1986). В этих сериях волка и зайца озвучивали знаменитые актёры Анатолий Папанов (Волк) и Клара Румянова (Заяц). 1 января 1972 года в Советской Армии было учреждено звание "прапорщик". И в этот же день в СССР официально изменяется курс рубля к доллару. 62 рубля 90 копеек за сто долларов. 1 января 1981-го песня "Поворот" группы «Машина времени» назван песней года, естественно, прошлого, 1980-го. И в первый же день 1982 года в Стокгольме прошло последнее выступление знаменитого шведского квартета ABBA на публике. Анни-Фрид, Агнета, Бйорн и Бенни никогда больше не выступали вместе. Музыканты даже не заинтересовались баснословным гонораром в 1 миллиард долларов - именно столько предлагали им за воссоединение в 2002-м году. Может быть и правильно – в памяти поклонников они навсегда остались кумирами, не знавшими творческого упадка. 1 января 1983 года Arpanet сменила основний протокол з NCP на TCP/IP, что и привело к появлению современного интернета. В этот день 1999 года было введено безналичное Евро (Австрия, Бельгия, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Германия, Португалия, Финляндия, Франция). В связи с этим банки Австрии и Франции всем детям, родившимся 1 января 1999 года кладут на счет по 100 евро. Три года спустя, 1 января 2002 года, в обороте появятся и наличные евро. А еще спустя 9 лет, в 2011 году Эстония станет первой постсоветской республикой, которая осуществит переход на европейскую валюту, отменив собственную крону. 1 января 2000 года миллионы людей во всем мире с небывалым размахом встретили Новый год, считая, что это – начало нового тысячелетия. Конец всем спорам положил анекдот, в котором четко говорится, что новый ящик водки начинается с 21-й бутылки, а 20-й – только заканчивается предыдущий… Не подвела и техника – компьютерная проблема «2000» не сработала, а ведь многие переживали о том, что компьютерные системы выйдут из строя потому, что считают годы по последним двум цифрам. Были новинки и в Великобритании. 