Истоия возникновения Деда Мороза

Если покопаться глубоко в истории, то можно сделать вывод о том, что

Дед Мороз существовал еще задолго до его официального появления. Различные страны представляли Деда Мороза в разнообразных образах, например, в виде гномов или продавцов игрушек для детей, которые перед рождеством продавали свой товар под песни. Славяне, живущие в восточной части страны, считали, что существует некий бог холода, так называемый Трескун, он то и был предком Деда Мороза в данном регионе.

Но официальным предшественником Дедушки Мороза считается Архиепископ Николай, который жил еще в 4 веке в городе Мира, Турция. Звание Деда Мороз он получил уже после смерти, просто при жизни Архиепископ Николай был безумно добрым человеком, который старался помочь абсолютно всем людям и делал все, что в его силах, например, в один прекрасный вечер он помог бедствующей семье, незаметно подбросив им узелки с золотом.

Такие поступки не могли остаться незамеченными, поэтому после смерти архиепископа его признали святым и похоронили в церкви. Впоследствии в этой церкви произошло ограбление, тогда и были похищены останки этого святого лика. Но население так верило в помощь святого лика Николая, что после кражи возмущение поднялось нешуточное.

После этого большинство стран с христианским верованием приобрело новую традицию, согласно которой 19 декабря взрослые стали преподносить своим детям приятные сюрпризы, ведь именно так поступал Николай в свой день. Ну а после утверждения нового календаря во всех странах укрепилась эта традиция, и Дед Мороз или Санта Клаус стал приходить на рождество и Новый год.

Санта Клаусом этого доброго старика называют в Англии и Америке, а вот в славянских странах его именуют Дедом Морозом. Это легко объяснить, ведь Мороз на Руси издревле считался могучим кузнецом, который способен вызывать сильные морозы и вьюгу. Об этом упоминалось в русских сказках и преданиях.

Изначально костюм для Дедушки Мороза был чрезвычайно прост: его иллюстрировали в плаще. Потом только Мороза одели в красную шубу и добавили ему обязательный элемент, без которого сейчас невозможно представить Деда Мороза, белоснежную бороду. В Америке художник Томас Найт еще в 1860 году добавил бороду, но заключительный образ был создан англичанином Тенниелем. Он окончательно зарекомендовал Санта Клауса и нашего Деда Мороза, как доброго старика, который дарит деткам подарки за хорошее поведение