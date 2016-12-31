Новогодние приметы на Год Огненного Петуха

Относительно праздников существует много обычаев и примет. Они возникли не случайно, ведь еще в древности люди начали сопоставлять факты и повторяющиеся события, выискивали закономерности. Таким образом появились целые собрания народных примет, которые давали ориентир в той или иной ситуации, помогали уберечь себя и близких от бед и несчастий.

Наибольшее количество предрассудков и примет касались именно времени новогодних праздников. К примеру, молодые девушки, чтобы узнать свою судьбу, в новогоднюю ночь клали под подушку четырех карточных королей. Под каждым из них загадывали имя парня. А утром, проснувшись, вытягивали одну карту. За того парня, который был упомянут под ней, и выйдешь замуж в ближайшее время.

Существовало много примет, касающихся хозяйственно-бытовых дел. Например, если за две недели до Нового года выпадает обильный снег, значит, будет хороший урожай. Как ни странно, обычно так и случалось.

Современный урбанизированный мир много потерял в рутиннй повседневной жизни, и сегодня уже мало кто верит в различные приметы и придерживается определенных ритуалов и обычаев. Но в Новогоднюю ночь подарков ждут все - и дети, и взрослые. Возможно, у последних это немного по-другому: мы хотим себе и близким крепкого здоровья, успешной карьеры, счастливой семейной жизни, удачи во всех начинаниях и тому подобное. И для осуществления таких желаний тоже есть множество новогодних примет.

Нужно обязательно убрать дома. Считается, что грязные неухоженные квартиры и дома благополучие и достаток в Новый год обходят стороной. Не поленитесь и не только наведите чистоту в комнатах, но и украсьте входную дверь каким-то небольшим новогодним символом: елочной веткой или игрушкой, серпантином или мишурой. Тогда удача уж точно не пропустит вашу дверь!

Перед праздником не следует стирать, потому что это может навлечь беду на кого-либо из членов семьи. А вот для того, чтобы привлечь в дом удачу, нужно перед праздником выбросить всю треснувшую посуду, потому что она притягивает негативную энергию. Лучше всего, если в год Огненного Петуха на столе будет белая и стеклянная (хрустальная) посуда без рисунков.

Перед Новым годом обязательно нужно отдать все долги, иначе в следующем году вы постоянно будете чувствовать нехватку денег. Если вас «висит» кредит, то украсьте свою новогоднюю елку большими купюрами: согласно практике фэн-шуй, это поможет улучшить финансовое положение. Давать кому-то в долг деньги накануне праздника тоже нельзя ни при каких обстоятельствах.

31 декабря нужно успеть вынести мусор до захода солнца. Если вы этого не сделаете, то выносить его из дома к концу 1 января уже не следует. Считается, что таким образом можно вынести и удачу, которая уже поселилась у вас в первый день Нового года.

Одной из самых распространенных примет, касающихся новогодней ночи, является утверждение о том, что не следует садиться праздновать до наступления полуночи, потому что в таком случае все планы перепутаются, и все перевернется с ног на голову. Кроме того, считается, что чем веселее пройдет празднование, тем веселее будет и весь год.

В новогоднюю ночь обязательно нужно надеть что-то новое. Тогда весь следующий год будут водиться деньги. Кто всю ночь проходит в старом, тому придется все последующие 12 месяцев оставаться без обновок.

Перед Новым годом обязательно подарите нуждающейся человеку любой предмет одежды, что-то из еды и немного денег - это гарантирует вам достаток.

Наверное, самая известная примета: пока бьют куранты, надо успеть написать желание на бумажке, сжечь ее над бокалом шампанского так, чтобы пепел попал именно в напиток, размешать и выпить до дна все содержимое. Если вы сделаете это, все написанное сбудется. Но есть и другая интерпретация этой приметы: пока часы пробьют 12 раз, нужно успеть очистить мандарин или апельсин, раздать всем присутствующим по дольке и съесть, загадав желание.

Чем больше всяких блюд на новогоднем столе, тем лучше. Это означает, что ваша жизнь в 2017 году будет разнообразной и щедрой. Но ни в коем случае нельзя оставлять блюда недоеденными - лучше подавать их небольшими порциями и добавлять по мере необходимости. Единственное табу этого года - нельзя готовить блюда из курицы.

Интересна и такая примета: запеките в новогоднем пироге монетку. Кому достанется кусочек с сюрпризом, в Новом году будет везти больше.

Считается хорошим знаком, если первыми в новый год в ваш дом зайдут сразу два человека. Это значит, что ничего плохого в этом году у вас не случится.

Примета для бизнесменов и торговцев: если в первый рабочий день в новом году своему первому клиенту (неважно какого пола) вы очень дешево что-то продадите (или предоставите очень большую скидку), то весь год вам будет везти в заключении договоров и ведении бизнеса.

В одной известной поговорке говорится: «Как Новый год встретишь, так его и проведешь». Оставаться в одиночестве и грустить нельзя. Иначе плохое настроение будет преследовать вас и после праздников. Пригласите друзей или отправляйтесь в гости. Настройтесь отдых и забудьте о неприятностях в новогоднюю ночь. Тогда 2017-й окажется плодотворным и подарит радость.

Еще одна важная примета следующем году - оставьте под елкой тарелочку зерна. Это будет подарок для Петуха, который, согласно восточному гороскопу, будет править 2017 годом.

Несмотря на все приметы и суеверия, Новый год нужно встречать с дорогими и важными для вас людьми. Если дом наполнен весельем, радостью и смехом, то это точно хорошая примета. А стоит ли придерживаться примет, решать уже вам.