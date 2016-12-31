Дорогие николаевцы! С Новым годом и Рождеством Христовым! Общественная организация "Миколаїв - єдина родина" от всей души поздравляет вас с наступающими праздниками. Новый год и Рождество Христово как никакие другие праздники наполнены верой и надеждой, озарены теплом семейного очага. Пусть в наших домах царят уют и гармония, а семейное благополучие станет верным спутником в жизни. От всей души желаем вам здоровья, мира и спокойствия, любви родных и близких, успеха во всех ваших добрых начинаниях! Будьте счастливы! Владисла Чайка На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама