17.12.16 15:422930
Дорогие николаевцы! С Новым годом и Рождеством Христовым!
|31.12.16 12:21
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Общественная организация "Миколаїв - єдина родина" от всей души поздравляет вас с наступающими праздниками.
Новый год и Рождество Христово как никакие другие праздники наполнены верой и надеждой, озарены теплом семейного очага.
Пусть в наших домах царят уют и гармония, а семейное благополучие станет верным спутником в жизни.
От всей души желаем вам здоровья, мира и спокойствия, любви родных и близких, успеха во всех ваших добрых начинаниях!
Будьте счастливы!