Экстрасенсы сделали предсказания на 2017 год для Украины и России

Уходит 2016 год. По традиции, именно в это время подводят итоги прожитого, строят планы на будущее. Что год 2017 нам сулит? Современные экстрасенсы, да и прорицатели прошлого приоткрывают нам некоторые тайны будущего.

Многие футурологи уверены, что в новом году некоторые страны покинут Евросоюз. В ЕС будет отмечаться нехватка энергоресурсов. Все больше стран осознают свою зависимость от России.

Некоторые СМИ распространяют пророчества Ванги, которая якобы предрекала ядерный конфликт. И этот конфликт должен начаться уже со следующего года. Особенно это затронет те страны, у которых имеется ядерное оружие и атомные электростанции. Скорее всего, именно это мудрая болгарка называла концом света.

Ну а исследователи полагают, что действительный конец человечества еще не скоро. Так, Павел Глоба обещает, что отечественные ученые в 2017 году сделают прорыв в науке, у нас буду еще более глубокие познания в вопросах, связанных с космосом. Глоба уверен, что Россия скоро станет основным центром культурного развития всего человечества.

Те, кто увлекается расшифровкой предсказаний Нострадамуса, уверен, что 2017 год будет отмечен катаклизмами мирового масштаба.

Экстрасенсы сделали предсказания на 2017 для Украины и России

Конечно, многих волнует отношения между нашими соседями. Так, многие экстрасенсы отмечают, что в украинско-российском вопросе ожидается значительное улучшение во внутренней, внешней экономической и политической ситуации. Футурологи полагают, что именно от России будет зависеть баланс добра и зла. Ну а нам с вами остается проверить все эти пророчества.