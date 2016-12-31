17.12.16 15:422930
В Италии скончался создатель «Киндер-сюрприза» Уильям Салис
|31.12.16 13:47
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В четверг, 29 декабря, на 84-м году жизни скончался создатель известных сладостей – «Киндер-сюрприза» Уильям Салис
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Господин Салис скончался в больнице от острого кровообращения. Лечебное учреждение находится в городе Павия, Италия.
Согласно информации местных СМИ, Уильям Салис проходил лечение после перенесенного инсульта.
Уильям Салис родился в 1933 году. А с 1960 года он начинает работать в известной итальянской компании Ferrero.
Очень скоро Уильям продвигается благодаря своему трудолюбию по служебной лестнице и становится правой рукой владельца Ferrero – Микеле Ферреро. Заметим, именно Микеле придумал рецепт известного лакомства Nutella.
В 1974 году Салис предлагает спрятать игрушку в шоколадное яйцо, которое, как известно, является в Европе традиционной сладостью на Пасху.
Дело в том, нужно было решать вопрос с сезонностью спроса – шоколадные яйца отлично покупались перед праздником, однако все остальное время оборудование простаивалось. Тогда то и была предложена эта идея с игрушкой.
Салис не прогадал - за четыре десятилетия был проданы миллиарды шоколадных «Киндер-сюрпризов» во всем мире. Да и сейчас спрос на них по-прежнему высок.