16.12.16 12:462530
В Николаеве появилось 10 новых остановочных комплексов
|30.12.16 12:00
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В Центральном районе Николаева установили 10 остановочных комплексов
По поручению администрации Центрального района подрядным предприятием ООО «Карлюка О.В.» выполнены работы по установке 10 остановочных комплексов для горожан.
Администрация района обращается к жителям города с просьбой бережно относиться к объектам благоустройства города, не совершать действий, наносящих ущерб, не рисовать и не ломать установленные комплексы.