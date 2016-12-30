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В Николаеве появилось 10 новых остановочных комплексов

30.12.16 12:00Сколько просмотров этой статьи35Сколько комментариев этой статьи0

В Центральном районе Николаева установили 10 остановочных комплексов

По поручению администрации Центрального района подрядным предприятием ООО «Карлюка О.В.» выполнены работы по установке 10 остановочных комплексов для горожан.

Администрация района обращается к жителям города с просьбой бережно относиться к объектам благоустройства города, не совершать действий, наносящих ущерб, не рисовать и не ломать установленные комплексы.

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Пятница, 30.12.2016

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