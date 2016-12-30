В Николаеве появилось 10 новых остановочных комплексов В Центральном районе Николаева установили 10 остановочных комплексов По поручению администрации Центрального района подрядным предприятием ООО «Карлюка О.В.» выполнены работы по установке 10 остановочных комплексов для горожан. Администрация района обращается к жителям города с просьбой бережно относиться к объектам благоустройства города, не совершать действий, наносящих ущерб, не рисовать и не ломать установленные комплексы. На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама