В Николаевской аграрке "обкатают" экспериментальную технику

Николаевский национальный аграрный университет является соучредителем научно-образовательного кластера «Агротехника», в состав которого входят Лозовский кузнечно-механический завод (г. Харьков) известной Индустриальной группы УПЭК, ООО «Украинское конструкторское бюро трансмиссий и шасси», а также несколько ведущих аграрных вузов Украины.

В течение двух лет на полях учебно-научно-практического центра (УНПЦ) университета прошли успешные испытания: зубопружинная широкозахватная борона «Лира», культиватор предпосевной обработки «Червонец», дисковая борона-лущильник «Дукат», стерневой культиватор «Шиллинг», которые в работе не уступают лучшим зарубежным аналогам. При этом они значительно дешевле зарубежных аналогов, что повышает их конкурентоспособность, рассказали в пресс-службе университета.

В декабре этого года для испытания в полевых условиях в УНПЦ поступил экспериментальный образец – тяжелой зубовой бороны ЗПГВ-21. Ее уникальность заключается в том, что позволяет проводить 5 операций за один проход:

Проводит ранневесеннее боронование. Закрытие влаги. Рыхление поверхностного слоя на глубину 2-10 см. Провоцирует сорняки на прорастание, уничтожает проросшие сорняки. Выравнивание поверхности поля. Осуществляет подготовку почвы к посеву. Осуществляет зарабатывание удобрений и пестицидов. Распределяет пожнивные остатки. Зубы диаметром 16 мм позволяют распределять равномерно солому после уборки.

По результатам испытаний ученые и специалисты университета укажут конструкторам и производителю свои рекомендации и замечания.