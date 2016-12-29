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К Земле несется пятикилометровый астероид

29.12.16 14:20Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

Астероид Таутатис, диаметр которого оценивается в 5,4 километра, а масса — в 50 миллиардов тонн, на скорости более 16 километров в секунду приближается к нашей планете.

Сегодня он максимально сблизится с нашей планетой. Данный объект классифицирован учеными как потенциально опасный.

Статус «потенциально опасного объекта» далеко не всегда подразумевает, что вероятность столкновения с космическим телом действительно велика. Однако астероиды относят к этой категории, если они пересекают орбиту Земли на расстоянии, превышающем дистанцию до Луны менее чем в 20 раз.

Таутатис был открыт 4 января 1989 года. Из-за малого наклонения его орбиты и периода обращения, составляющего всего лишь около 4 лет, Таутатис часто сближается с Землёй, причём в период с 1992 по 2012 годы пять из шести раз он оказывался на «опасном» расстоянии. На сей раз, по всей вероятности он пройдёт довольно далеко от Земли, отмечают специалисты.

Наиболее «опасное» сближение с астероидом произошло в 2014 году — тогда небесное тело оказалось всего лишь в четыре раза дальше от Земли, чем Луна, что, с одной стороны, дало специалистам хорошую возможность для наблюдений, а с другой — заставило их всерьёз поднять вопрос о возможности столкновения.

Впрочем, с тех пор астероид так близко к Земле не подлетал, и считается, что минимальное возможное расстояние до него в два с лишним раза превышает расстояние до Луны. Следующее по-настоящему значимое сближение ожидается лишь в 2065 году.

Хотя вероятность столкновения с астероидом на этот раз стремится к нулю, небесное тело уже привлекло внимание ученых .Интерес специалистов вызывает, в том числе, довольно необычное вращение космического тела — оно состоит из двух различных периодических движений, вследствие чего кажется хаотическим.

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Четверг, 29.12.2016

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