15.12.16 15:562240
Умер заслуженный артист Украины Зюзькин
|29.12.16 14:00
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В Киевской области от неизлечимой болезни умер заслуженный артист Украины, дирижер Народной хоровой академической капеллы имени Павла Чубинского Александр Зюзькин.
Об этом сообщили в пресс-службе Великоалександровского сельского совета в Facebook.
— Перестало биться сердце Александра Дмитриевича Зюзькина — народного артиста Украины, основателя, бессменного художественного руководителя и дирижера Народной академической хоровой капеллы имени Павла Чубинского, почетного гражданина Бориспольского района, директора Великоалександровской школы искусств и ремесел, — говорится в сообщении.