Умер заслуженный артист Украины Зюзькин В Киевской области от неизлечимой болезни умер заслуженный артист Украины, дирижер Народной хоровой академической капеллы имени Павла Чубинского Александр Зюзькин. Об этом сообщили в пресс-службе Великоалександровского сельского совета в Facebook. — Перестало биться сердце Александра Дмитриевича Зюзькина — народного артиста Украины, основателя, бессменного художественного руководителя и дирижера Народной академической хоровой капеллы имени Павла Чубинского, почетного гражданина Бориспольского района, директора Великоалександровской школы искусств и ремесел, — говорится в сообщении. На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама