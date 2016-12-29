Верхний банер

Он сказал: "Поехали!". В Николаеве заработали простаивавшие более 20 лет лифты

29.12.16 12:09Сколько просмотров этой статьи57Сколько комментариев этой статьи0

11 лифтов, которые стояли более 20 лет, заработали. Сегодня лифты загудели на Передовой, 52д в Николаеве

В доме № 52-д по ул. Передовой впервые после 18-летнего перерыва заработали 2 лифта. Жители 9-этажки, не веря своему счастью, благодарили мэра Александра Сенкевича за то, что сдержал слово, сообщили в пресс-центре мэрии.

-Сегодня жители этого дома получили предновогодний подарок от николаевских налогоплательщиков. Уверен, горожане будут беречь лифты. Все 11 лифтов, которые не работали 20 и более лет, в этом году заменены. Уже завершены работы по монтажу новых лифтов, 7 уже работают, 4 будут пущены на этой и следующей неделе, - отметил Сенкевич.

Руководитель компании «Центрлифт» Сергей Швец рассказал, что установка 2 новых лифтов завода «Могилевлифтмаш» обошлась городу в 780 тыс. грн. Их грузоподъемность - 400 кг, также здесь установлена система диспетчеризации нового поколения, которая работает и при отключении электроэнергии.

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Четверг, 29.12.2016

Закругление верхнее-левое

15:35У Миколаївській області створено громадський Рух опору

15:15Стал известен график работы территориальных сервисных центров МВД Николаевщины во время праздников

14:20К Земле несется пятикилометровый астероид

14:00Умер заслуженный артист Украины Зюзькин

13:41"Кривоозерское" дело передали в суд: главному фигуранту грозит 15 лет тюрьмы (ВИДЕО)

13:30В НБУ показали, что делать с изношенными гривнами

13:18В Николаеве появится диспетчерская служба экстренной медицинской помощи

12:59Как стать волонтером на Евровидении-2017

12:38Разыскиваются свидетели ДТП, произошедшего в Новоодесском районе Николаевщины

12:20Коста-Рика отменила визы для украинцев

12:09Он сказал: "Поехали!". В Николаеве заработали простаивавшие более 20 лет лифты

11:44Сколько в Николаеве стоит Божья благодать?

11:31Николаевские свиноводы учились бороться с африканской чумой свиней

11:16Нардет от Николаевщины Ливик должен поставщикам 25 тысяч евро

11:02Как сохранить продуктивность работы в предновогодние дни: 6 простых советов

10:56"Николаевэлектротранс" нуждается в квалифицированных кадрах

10:44Следующее землетрясение в Румынии может достичь 7 баллов

10:32На Николаевщине нашлись трое без вести пропавших, - оперативная информация

10:26На Николаевщине от угарного газа погибли люди

10:12В Николаеве вручили ордера на квартиры воинам-интернационалистам

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

15.12.16 15:562240

Горсовет Николаева распустил исполком

15.12.16 16:122360

В Украине изменится выплата стипендий: что нужно знать?

15.12.16 16:292320

В сессионном зале Ентин вырвал плакат у горожан, поддерживающих кандидатуры новых заместителей Сенкевича

15.12.16 17:072410

Европарламент перенес вопрос безвиза на апрель

Самые читаемые

21.12.16 16:069470

Владислав Чайка обращается к городскому голове и депутатам Николаевского городского совета

16.12.16 14:326960

Владислав Чайка ко Дню Святого Николая передал сладкие подарки для детей военнослужащих Николаевского гарнизона

27.12.16 08:406000

Скандал в Яремче. Видео

22.12.16 18:465700

Троллейбус везет в детство

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама