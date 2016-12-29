Он сказал: "Поехали!". В Николаеве заработали простаивавшие более 20 лет лифты

11 лифтов, которые стояли более 20 лет, заработали. Сегодня лифты загудели на Передовой, 52д в Николаеве

В доме № 52-д по ул. Передовой впервые после 18-летнего перерыва заработали 2 лифта. Жители 9-этажки, не веря своему счастью, благодарили мэра Александра Сенкевича за то, что сдержал слово, сообщили в пресс-центре мэрии.

-Сегодня жители этого дома получили предновогодний подарок от николаевских налогоплательщиков. Уверен, горожане будут беречь лифты. Все 11 лифтов, которые не работали 20 и более лет, в этом году заменены. Уже завершены работы по монтажу новых лифтов, 7 уже работают, 4 будут пущены на этой и следующей неделе, - отметил Сенкевич.

Руководитель компании «Центрлифт» Сергей Швец рассказал, что установка 2 новых лифтов завода «Могилевлифтмаш» обошлась городу в 780 тыс. грн. Их грузоподъемность - 400 кг, также здесь установлена система диспетчеризации нового поколения, которая работает и при отключении электроэнергии.