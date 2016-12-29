Снигиревские спасатели получили новое оборудование

Спасатели Снигиревки получили новое оборудование от районной администрации

В Снигиревском районном секторе Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области состоялась церемония передачи нового аварийно-спасательного оборудования и пожарной снаряжения, приобретенного в соответствии с «Районной целевой программы защиты населения и территорий Снигиревского района Николаевской области от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на 2014-2017 годы».

На мероприятии присутствовали первый заместитель председателя райгосадминистрации, исполняющий функций и полномочий председателя райгосадминистрации Андрей Бохонок, председатель районного совета Татьяна Мезина, руководство и личный состав подразделения.

Представители власти передали спасателям многокомпонентный газоанализатор «Дозор-С-М5», ножницы для вскрытия металлических решеток, электрические фонари, мотопомпу для откачки воды, сетку и рукава для ее комплектации, рукава напорно-всасывающие.

Передавая оснащение, Андрей Бохонок подчеркнул: «Мы рады, что можем помочь подразделению, которое защищает территорию района от огненного бедствия. В дальнейшем будем продолжать работу в данном направлении и надеемся, что совместными усилиями сможем минимизировать последствия событий, ЧС и пожаров в районе» Спасатели, в свою очередь, выразили благодарность за поддержку и оказанную помощь.