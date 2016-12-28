Скончалась французская комедийная актриса Клод Жансак

Известная французская комедийная актриса Клод Жансак, сыгравшая яркие роли в фильмах вместе со знаменитым актером Луи де Фюнесом, скончалась в возрасте 89 лет.

Как сообщил сын актрисы, Клод Жансак снималась в кино до самого последнего дня. Смерть настигла ее во сне в ночь на вторник, 27 декабря.

Жансак снялась более чем в ста фильмах.

Первым фильмом Клод Жансак стала лента режиссёра Саша Гитри «Жизнь порядочного человека» (1952), где актриса исполнила роль горничной Эвелин. В 1966 году сыграла в фильме Жана Делануа «Итальянская любовница / Султаны». В этом же 1952 году актриса стала играть на сцене парижских театров.

Популярной и известной Жансак стала во второй половине 50-х прошлого века, когда встретила «экранного мужа», уже прославленного на тот момент Луи де Фюнеса. В десяти комедиях она исполнила роль супруги персонажа, которого играл Луи де Фюнес.

Среди них «Большие каникулы» (Les Grandes Vacances, 1966), «Оскар» (Oscar, 1967), «Жандарм женится» (Le Gendarme se marie, 1968), «Замороженный» (Hibernatus, 1969), «Жандарм на прогулке» (Le Gendarme En Balade, 1970 ), «Скупой» (L' Avare, 1980), «Жандарм и жандарметки» (Le Gendarme Et Les Gendarmettes, 1982).

Надо сказать, что на съемках с легендарным комиком карьера Жансак не закончилась. Она много снималась и после, правда, в основном, ей давали роли второго плана.

В этом году, несмотря на преклонный возраст Жансак снялась во франко-бельгийской картине «Баден-Баден» (Baden Baden).