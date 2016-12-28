Умер известный николаевский историк, профессор Петр Тригуб

Вчера ушел из жизни доктор исторических наук, профессор кафедры международных отношений и внешней политики Черноморского национального университета имени Петра Могилы Петр Тригуб.

Об этом у себя на странице в Facebook сообщил Александр Копыл. На сайте университета информации нет, сообщает " НикВести"

Попрощаются с Петром Тригубом сегодня в читальном зале Черноморского университета имени Петра Могилы с 10 до 11 часов.

Петр Тригуб ' автор более 150 научных работ разноплановой тематики.

Награды и отличия:

звание «Заслуженный работник народного образования Украины» орден «За заслуги» III степени награда «Отличник образования Украины» награда «К 20-летию независимости Украины» награда «За заслуги перед Николаевщиной» II ст