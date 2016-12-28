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Сегодня - Международный день кино

28.12.16 08:38Сколько просмотров этой статьи75Сколько комментариев этой статьи0

28 декабря в Украине и других странах мира отмечают Международный день кино

Дата приурочена проведению знаменитого первого платного киносеанса из десяти фильмов в Париже в подвале «Гран-кафе» 28 декабря 1895 года.

Кинематограф прочно вошел не только в сознание, но и в жизни людей. Это массовое искусство в настоящее время имеет колоссальные возможности воздействия на человека.

Киностудии по всему миру выпускают ежегодно все новые и новые фильмы, героям которых стараются подражать, а цитаты расходятся и становятся крылатыми выражениями. Не секрет, что большинство кинолент нацелено на зрителя, который отдает большее предпочтение зрелищности, чем сюжету. Но даже несмотря на это, у каждого фильма есть своя благодарная аудитория, пишет Голос.юа. Именно миру кино, благодаря которому афиши киноцентров никогда не остаются пустыми, а люди на пару часов забывают о суете, и посвящен этот всемирный праздник.

Международный день кино отмечают не только работники кинематографа – актеры, режиссеры, сценаристы и так далее, но и простые зрители, ради которых создаются эти фильмы. 13 февраля 1895 года братья Люмьер запатентовали изобретенный ими аппарат «Синематограф». 22 марта этого же года на конференции, посвященной развитию французской фотопромышленности, впервые на большом экране зрителям был показан документальный короткометражный фильм «Выход рабочих с фабрики».

28 декабря 1895 года в парижском «Гран-кафе» прошел первый платный киносеанс из десяти фильмов. Именно этот день и был выбран в качестве даты праздника.

Статистические данные говорят о том, что каждый человек просматривает от 1 фильма в сутки в течение нескольких дней. За 50 лет получается 18 тыс. кинолент, которые равняются 27 тыс. часов.

Рекордсменом по производству фильмов является индийский Болливуд. Он выпускает до 1000 лент в год.

Самая старая лента – «Сцены в саду Раундхэй». 14 октября 1888 года этот 2-х секундный ролик был показан зрителям.

Первым постановочным фильмом считается «Путешествие на Луну» Ж. Мельеса. Он был выпущен на экраны в 1902 году В этом году также вышел в свет и первый цветной фильм фотографа Э. Тернера.

В 1903 году на экраны вышла лента «Великое ограбление поезда». Именно в ней были использованы первые спецэффекты.

6 октября 1927 года появился первый звуковой фильм «Певец джаза». Его кассовый сбор равнялся 400 тыс. долларов.

В 1936 году в Германии вышли первые черно-белые 3D фильмы.

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Среда, 28.12.2016

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