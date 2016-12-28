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Жители Терновки отпраздновали 55-летний юбилей школы №16

28.12.16 11:48Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

Общеобразовательная школа I-III ступеней №16, расположенная в микрорайоне Терновка Николаева, отметила свой юбилей.

Именно 55 лет назад, в конце 1961 года, закончилось строительство главного корпуса Терновской средней школы Новоодесского района Николаевской области на 520 мест, и школа из 9 корпусов, разбросанных по всему поселку, переехала в новое двухэтажное помещение. В 1966 году методом народной стройки был построен малый корпус на 9 классов для начальной школы. С 1974 года Терновка вошла в Центральный район города Николаева, а школа получила №16. За это время школу возглавляли 6 директоров. С первого октября 1997 года директором школы назначен Кособуцкий Александр Александрович.

На праздник с поздравлениями пришли почетные гости: заместитель главы администрации Центрального района Николаевского городского совета Власенко В.И., помощник депутата Николаевского городского совета VII созыва Ласурии С.А., депутат областного совета, директор ООО «Золотой колос» Иванова Н.В. представители Детской школы искусств №1 микрорайона и представители ООО «АПК «Евгройл», которые подарили школе проектор, сообщили в мэрии. Гости поздравили учеников и педагогический коллектив с праздником, пожелали всем крепкого здоровья, благополучия, вдохновения и успехов на учебной ниве.

После официальной части состоялся праздничный концерт с участием учеников ЗОШ№16 и детской школы искусств №1.

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Среда, 28.12.2016

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