Николаевские депутаты обратились к Порошенко и Полтораку по поводу жилья для военных

Обращение депутатов Николаевского городского совета к Президенту Украины - Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины, Министру обороны Украины относительно обеспечения жильем военнослужащих кадрового состава и военнослужащих, уволенных из рядов Вооруженных Сил Украины

Ми, депутати Миколаївської міської ради, стурбовані ситуацією, що склалася у місті Миколаєві із забезпеченням житлом військовослужбовців та ветеранів Збройних Сил України.

На цей час у Миколаївському гарнізоні проходять службу і проживають у місті Миколаєві тисячі військовослужбовців кадрового складу, звільнених з лав Збройних Сил та пенсіонерів Міністерства оборони України, значна частина з яких не забезпечена власним житлом відповідно до чинного законодавства.

У 2014 році в результаті передислокації з Автономної Республіки Крим до міста Миколаєва військових частин та підрозділів Миколаївський гарнізон став одним з багаточисельних у державі і налічує близько 40 військових частин і установ.

Збільшення особового складу військових частин і установ Миколаївського гарнізону різко ускладнило і без того непросту ситуацію із забезпеченням житлом військовослужбовців і ветеранів Збройних Сил України. Якщо у 2015 році у загальній черзі військовослужбовців Миколаївського гарнізону на поліпшення умов житла перебувало 1586 осіб вказаної категорії, то на цей час їх кількість складає 2200 осіб, з них більш 900 - учасники АТО, 288 - інваліди, які отримали інвалідність під час проходження військової служби.

Взагалі з 2009 року по цей час військовослужбовцям гарнізону не було виділено жодної квартири, за винятком 11-ти квартир від Міністерства оборони України у 2015 році сім'ям загиблих в АТО військовослужбовців.

У 2016 році Міністерством оборони України було прийняте рішення щодо фінансування закупівлі у місті Миколаєві на вторинному ринку 39 квартир для військовослужбовців.

З метою реалізації даного рішення у листопаді 2016 року було проведено відповідний тендер та інші юридичні процедури, але договорів куплі-продажу між власниками квартир та Головним квартирно-експлуатаційним управлінням Збройних Сил України з невідомих причин до цього часу не укладено.

Ми, депутати Миколаївської міської ради, на підставі колективного звернення ветеранів Збройних Сил, а також учасників бойових дій та антитерористичної операції, усвідомлюючи важливість порушеного ними питання, намага­ючись попередити соціальний вибух численної категорії мешканців міста у разі зриву процедури закупівлі квартир для військовослужбовців, з метою використан­ня до кінця 2016 року коштів Міністерства оборони України за цільовим призна­ченням, а саме на закупівлю запланованих 39 квартир військовослужбовцям, звертаємось з пропозицією уважно і терміново розглянути визначену проблему та надати максимальну допомогу в позитивному її вирішенні.

Сподіваємось на Ваше порозуміння і небайдужість у забезпеченні належних умов проходження служби військовослужбовцями гарнізону, виконання ними священного обов'язку по захисту суверенітету і недоторканості нашої держави, а також надійного соціального захисту ветеранів Збройних Сил.