Губернатор Савченко передал ключи от квартиры известной николаевской спортсменке Елене Федоровой

Во время традиционной торжественной церемонии «Лауреат спортивного года-2016» председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко передал ключи от новоприобретенной квартиры нашей ведущей спортсменке - Елене Федоровой.

Заслуженный мастер спорта Украины по прыжкам в воду, бронзовый призер чемпионата мира, 5-кратная призерка чемпионатов Европы, участница четырех Олимпийских игр - это еще не полный перечень достижений девушки.

За подарком на сцену поднялся отец спортсменки, поскольку Елена сейчас в Киеве на спортивных сборах.

Алексей Савченко выразил благодарность Олегу Федорову за прекрасную дочь и ее вклад в развитие украинского спорта.

Отец спортсменки, в свою очередь, поблагодарил за поддержку и отметил: «Квартира для нас очень важна. У нас есть дом, но нас очень много: дети, семеро внуков. Жилье мы ждали несколько лет».