Украине передали двух пленниц из "ДНР"

Cегодня, 27 декабря, из т. н. "ДНР" в Украину передали двух женщин из числа пленных. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

После того, как состоялась передача, освобожденные сообщили, что условия их содержания были приемлемыми.

Напомним, что в непризнанных республиках "ДНР/ЛНР" заявили о решении освобождения двух украинских пленниц и передачи женщин внефракционному депутату Надежде Савченко. На сайте т. н. "ЛНР" сообщается, что решили пойти на такой шаг в качестве жеста доброй воли. При этом никаких дополнительных условий либо обмена не заявлено.

Как сообщалось, ранее стали известны личности пленниц, которых сепаратисты готовы передать Савченко. Ольга Сворак до плена работала журналисткой Ивано-Франковского издания Golos-info. До этого работала ди-джеем на ТРК "Башня", пиар-менеджером на ТРК "Черновцы" и пресс-секретарем КП "Ивано-Франковскводоэкотехпром".

Анжелика Преснякова же работала на должности судьи Апелляционного суда Донецкой области, до этого работала судьей в Новоазовске. О причинах ее пленения боевиками неизвестно. На сайте Нацполиции она числится в списке пропавших в зоне АТО.