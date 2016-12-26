В Николаеве появился фонд помощи бойцам АТО и переселенцам

Символично, что этот Фонд стартовал в День Святого Николая Чудотворца, покровителя нашего города и всех его жителей

Деятельность этой некоммерческой организации ориентирована на помощь бойцам, которые в данный момент находятся на передовой, в зоне проведения АТО, семьям погибших, пропавших без вести, инвалидам боевых действий, а также семьям беженцев из зоны боевых действий на Востоке Украины.

Особый акцент в работе этой организации сделали на помощи детям, крайне нуждающимся в социальной поддержке общества.

«Наш Фонд — это содружество людей, которые взяли на себя ответственность за помощь тем, кто в данный момент нуждается в ней. Адресная помощь бойцам и подразделениям на передовой, помощь их семьям на мирной территории, забота о семьях погибших воинов и пропавших без вести — это наши приоритеты», — сказано на странице организации в соцсети Фейсбук.