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Умер британский певец и музыкант Джордж Майкл

26.12.16 10:45Сколько просмотров этой статьи73Сколько комментариев этой статьи0

Британский музыкант Джордж Майкл умер на 54-м году жизни, сообщил журналистам его издатель, передает BBC.

По его словам, певец умер у себя дома в Великобритании. Смерть исполнителя подтвердила и местная полиция. Ее причины ни издатель, ни полицейские не сообщают, несмотря на слухи о смерти в результате ВИЧ-инфекции, от которой умер его предыдущий партнер. Известно только, что никаких подозрительных обстоятельств полиция не обнаружила.

Журналисты сообщают, что легендарный музыкант скончался в результате сердечной недостаточности. Менеджер певца Майкл Липпман рассказал, что утром на рождество ему позвонили и сообщили, что обнаружили Майкла "мирно лежащим в постели". По словам Липпмана, смерть, была вызвана сердечной недостаточностью.

В 2011 году Джордж Майкл перенес тяжелую форму пневмонии. Сообщалось, что тогда он был на грани жизни и смерти, а из-за аппарата искусственной вентиляции легких он мог потерять голос. Однако позже в том же году музчкант объявил о полном выздоровлении.

Джордж Майкл родился в 1963 году в Лондоне. Его настоящее имя Йоргос Кириакос Панайоту. Свою музыкальную карьеру он начал в 1980-х годах в составе дуэта Wham, в котором записал самую известную песню Last Christmas, а после распада группы начал сольную карьеру. Всего музыкант выпустил шесть сольных альбомов. Стал известен также тем, что открыто признал свою гомосексуальность одним из первых, а также призывал к легализации марихуаны.
За свою карьеру Джордж Майкл получил множество музыкальных премий, в том числе три премии "Грэмми" и пять премий MTV. Его последний альбом Symphonica вышел в 2014 году. Всего продал более 100 миллионов записей, что делает его одним из самых испешных исполнителей в истории музыки.

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Понедельник, 26.12.2016

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