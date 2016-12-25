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В Германии объявлена самая масштабная после Второй мировой войны эвакуация

25.12.16 20:34Сколько просмотров этой статьи66Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня, 25 декабря, более 54 тысяч жителей города Аугсбург на юге Германии должны покинуть свои дома, так как в центре города была обнаружена огромная британская авиабомба времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает ВВС.

Издание отмечает, что эвакуация такого количества населения стало крупнейшей после окончания Второй мировой войны.

Известно, что в 1944 году город был почти полностью разрушен во время бомбежки. Найденная бомба весом в 1,8 тонны была сброшена на Аугсбург в это время, но не сдетонировала.

Центр города был оцеплен с раннего утра воскресенья. Местные жители должны покинуть свою малую родину за несколько часов.

Полиция не сообщает, сколько времени потребуется, чтобы обезвредить бомбу. Власти уверены, что большинство эвакуированных смогут найти приют у родственников и знакомых.

На всякий случай, в окрестных школах и спортзалах открыты центры для приема эвакуированных и их домашних животных.

Власти города также объявили, что общественный транспорт в этот рождественский день будет бесплатным.

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Воскресенье, 25.12.2016

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