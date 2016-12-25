На инициативы николаевской молодежи в 2017 году депутаты выделили полмиллиона гривен В бюджете Николаева на 2017 год депутаты предусмотрели полмиллиона гривен на общественные инициативы молодежи.

Об этом во время «бюджетной» сессии городского совета 23 декабря заявил начальник управления по делам детей, семьи и молодежи Олег Соколик.

Во время доклада по этому вопросу, депутат от партии «Наш Край» Владислав Ентин отметил, что полмиллиона – это мало, ведь сейчас поступает много хороших проектов, но денег всем не хватает. Он предложил выделить как минимум миллион для молодежи.

На это мэр Сенкевич ответил, что также в бюджете предусмотрено 5 миллионов гривен на финансирование проектов, разработанных гражданским обществом. То есть, в следующем году общественным организациям и инициативным группам можно будет разрабатывать свои проекты, подавать их на конкурс и получать финансирование.

Отметим, как стало известно, 2017 году Олег Соколик также планирует создать Управление молодежной политики и реализовать программу «Молодой Николаев».