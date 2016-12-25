В Николаеве в День ввода советских войск в Афганистан почтили память погибших воинов

Сегодня, 25 декабря, в Николаеве, ко Дню ввода Советских войск в Афганистан, «афганцы», пенсионеры МВД, пограничники и участники АТО возложили цветы к мемориалу воинов-афганцев и памятнику пограничникам.

В сквере «Аллея Славы», посвященном памяти воинов, погибших в Афганистане, возложить цветы и почтить память воинов-афганцев собрались семьи погибших бойцов, члены Николаевского областного союза воинов-интернационалистов и запаса, пограничники, пенсионеры МВД и участники АТО, пишут Новости-Н.

Председатель Николаевского областного союза воинов-интернационалистов и запаса Юрий Соловей сказал, что сегодня, в тяжелое для страны время, «афганцы» должны держаться вместе и отстаивать не только свои права и права своих семей, но и в первую очередь права матерей, чьи сыновья погибли в Афганистане:

Сейчас нам, воинам-интернациоаналистам, матерям погибших и ветеранам хотят урезать льготы, но это значит лишить всех возможных прав. В Николаевской области проживает 3 тыс. воинов-афганцев и мы должны держаться вместе, только в этом случаем сможем чего-то добиться, - сказал Соловей.

Присутствующие почтили погибших в Афганистане минутой молчания, после чего возложили цветы к мемориалу воинов-афганцев и памятнику пограничникам.