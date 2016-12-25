Один из пассажиров Ту-154 остался жив по счастливой случайности

Артист хора Александрова Роман Валутов остался жив, не попав на борт из-за просроченного паспорта.

Об этом сообщает Life.

Участник ансамбля им. А.В. Александрова Роман Валутов по счастливой случайности не разбился в летевшем в Сирию самолёте.

Он, как и остальные артисты ансамбля, должен был лететь на разбившемся в Сочи самолёте, но сотрудники таможни отказали ему в посадке. У мужчины оказался просрочен загранпаспорт.

"Я прохожу таможню, а мне говорят: "Вы смеётесь над нами, у вас паспорт ещё в июле просрочился!". Я говорю, что не знал. Сказали подождать, я ждал, стоял, думал, как я полечу. За несколько минут до взлёта открывается дверь, и мне говорят: "Вы точно не полетите". Я поехал домой. Приезжаю в полчетвёртого утра, и потом у меня разрывается телефон: все спрашивают, жив ли я", - рассказал Валутов.

Мужчина добавил, что в разбившемся самолёте летела большая часть балетной труппы и хора ансамбля.

Ранее сообщалось, сегодня ранним утром над Черным морем потерпел крушение российский самолет, на борту которого находились 92 человека.