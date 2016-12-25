Умерла стюардесса из Книги рекордов Гинесса, пережившая падение с 10-километровой высоты

Сербская бортпроводница, вошедшая в Книгу рекордов Гиннеса после того, как она пережила падении в 1972 году с 10 тысяч 160 метров, скончалась в Белграде.

Об этом сообщает Радио и Телевидение Сербии.

Тело 66-летней Вулович друзья обнаружили в пятницу, 23 декабря, в ее квартире. Данных о причине смерти пока нет.

В 22 года Весна Вулович попала на рейс "Югославского авиатранспорта" (JAT) Стокгольм — Загреб 26 января 1972 года в качестве стажера. На высоте около 10 тысяч метров над территорией тогдашней ГДР произошел взрыв, по версии госбезопасности Югославии, организованный хорватскими ультранационалистами.

Вулович вошла в Книгу рекордов Гиннеса за "выживание после самого высокого падения без парашюта".

Стюардесса упала в горах тогдашней Чехословакии, получив тяжелые травмы, в частности переломы основания черепа и обеих ног. Остальные 27 человек, находившиеся на борту погибли.

Документ о вхождении в Книгу рекордов Гиннесса Вулович в 1985 году, вручил лично Пол Маккартни.

Она не имела детей и, будучи разведенной задолго до выхода на пенсию в 1991 году, жила одна в квартире в центре Белграда.