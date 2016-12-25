В Южноукраинске именем Владимира Фукса назвали улицу

Вчера, 24 декабря, в рамках мероприятий, посвященных Дню энергетика, состоялось торжественное открытие улицы имени Владимира Фукса, который в течение 22 лет возглавлял коллектив южно-украинских атомщиков. Улица является центральной подъездной дорогой от республиканской трассы к АЭС.

Перед этим генеральный директор ОП «Южно-Украинская АЭС» Владимир Лисниченко совместно с вице-президентом ГП «НАЭК» Энергоатом» Владимиром Пышным возложили цветы на могилу Владимира Павловича. Об этом сообщается на сайте «Южно-Украинской АЭС».

На митинге, посвященном открытию улицы, его участники поделились воспоминаниями о руководителе и наставнике, чей вклад в развитие украинской энергетики, строительство и становление Южно-Украинской АЭС, ее города-спутника невозможно переоценить.

Свой трудовой путь на непростой стезе энергетика В.П. Фукс начал в начале 50-х годов прошлого века. С той поры основные этапы его жизни определились вводом новых энергети­ческих объектов. До сих пор на Южно-Украинской АЭС и других предприятиях отрасли трудятся те, чье становление как профессионалов проходило под руководством Владимира Фукса. Своих учеников он научил главному: ответственному отношению к делу, быть открытыми новому, не ос­танавливаться на достигнутом.

В ходе торжественного открытия улицы имени Владимира Фукса вице-президент ГП «НАЭК» Энергоатом» Владимир Пышный отметил: «Мы действительно ученики и продолжатели того, что сделал Владимир Павлович. Сегодня необычайно тепло на душе. Ваше начинание – это здорово! Благодаря ему люди всегда будут помнить настоящего атомщика».

В свою очередь генеральный директор ОП ЮУАЭС Владимир Лисниченко подчеркнул: «Каждый человек должен что-то передать своим потомкам. Лучшего следа, чем оставил Владимир Павлович, трудно придумать. Это три блока атомной станции, гидрокаскад, прекрасный город, и, самое главное, — та школа энергетиков, которая осталась после него. Мы достойно продолжаем ее и воспитываем в тех же традициях атомщиков нового поклонения. Это самая лучшая память, которую можно оставить о себе. А присвоение улице имени Владимира Павловича – лишь малая толика того уважения, что мы можем отдать ему».

На церемонии открытия улицы присутствовали родственники Владимира Фукса. Внук Сергей Выборнов — атомщик в третьем поколении — выразил от имени семьи благодарность коллективу ЮУАЭС за инициативу, руководству НАЭК «Энергоатом» — за ее поддержку, жителям города и горсовету — за принятое решение: «Владимир Павлович часто говорил – нужно идти вперед, не останавливаться, прогрессировать, и мы желаем родному городу именно этого».

Биографическая справка: Владимир Фукс с августа 1976 года по март 1998 года – директор ЮУ АЭС, генеральный директор производственного объединения и обособленного подразделения «Южно-Украинская АЭС» ГП «НАЭК» Энергоатом». Под его руководством были введены в эксплуатацию три энергоблока ЮУАЭС. В.П. Фукс был награжден многими государственными наградами, носил звания «Почетный житель Южноукраинска», «Заслуженный энергетик Украины», «Заслуженный работник ЮУАЭС». В ноябре 1997 года Владимир Фукс был удостоен персональной награды от международной программы «Эртсмейкер» в номинации «За мудрость и гибкость политики управления». Символы награды – хрустальный рыцарь и золотой нагрудный знак – стали свидетельством его принадлежности к сообществу лидеров различных отраслей промышленности, науки, культуры и здравоохранения, отмечаемых ежегодно в рамках данной программы. С апреля 1998 года, оставив пост руководителя Южно-Украинской АЭС, Владимир Павлович до последнего дня своей жизни отстаивал интересы города атомщиков в качестве депутата областного совета. 22 сентября 2015 года, на 87 году жизни, Владимира Павловича не стало. Инициатива присвоить имя Владимира Фукса одной из улиц была выдвинута трудовым коллективом ОП ЮУАЭС и Украинским ядерным обществом, вице-президентом которого многие годы был Владимир Павлович. 1 декабря 2016 года городским советом Южноукраинска было принято соответствующее решение.