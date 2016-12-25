В Грузии отменили тюремное заключение за курение марихуаны

За хранение и распространение марихуаны был определен тюремный срок заключения до 11 лет.

Конституционный суд Грузии удовлетворил иск об отмене статей уголовного кодекса и кодекса административных правонарушений, предусматривающие тюремное заключение за потребление или приобретение марихуаны для личных нужд в небольших дозах.

Как говорится в сообщении суда 24 декабря, иск был обоснован тем, что наказание, предусмотренное в таких случаях, является чрезмерным и унижает достоинство человека. В последнее время в Грузии активизировалась общественная кампания с требованием декриминализации наркотиков, все чаще стали проводиться акции с требованием отмены уголовной ответственности за потребление марихуаны и других легких наркотиков. В свою очередь, власти страны заявляют о готовности изменить существующее законодательство с учетом международного опыта и реформ в сфере наркополитики.

Согласно официальным данным, самым распространенным в Грузии наркотиком является марихуана - ее употребляет 63,9% от общего числа наркоманов. По УК страны, за хранение и распространение марихуаны определен тюремный срок заключения до 11 лет, а за ее употребление - до 1 года тюрьмы или штраф.