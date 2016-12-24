В Чехии скончался самый грязный бездомный Европы

В Чехии скончался мужчина, которого называют самым грязным человеком Европы.

Об этом сообщает "Лайф".

Бездомного звали Людвик Долежал, ему было 62 года, но прославился он, когда из-за психической болезни решил сжечь все свое имущество и уйти жить на улицу. Мужчина также не раз попадался на поджогах автомобильных шин.

У чеха полностью почернела кожа после того, как он начал втирать в себя пепел. Именно из-за такого экстравагантного вида его прозвали самым грязным человеком Европы.

Из-за пиромании Людвигу не доверяли денежное пособие. Посылки с едой для бездомного собирал мэр поселения. Местные жители забили тревогу, когда мужчина не пришёл за ежедневной порцией провианта.

Тело бездомного нашли на заброшенной ферме, где он ночевал. Причины смерти Людвика Долежала станут известны только после вскрытия.