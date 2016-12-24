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Ватикан передаст Украине рождественский подарок на 6 млн евро

24.12.16 14:30Сколько просмотров этой статьи50Сколько комментариев этой статьи0

В день католического Рождества, 25 декабря, от имени Папа Римского Франциска Украины будет выделен первый транш гуманитарной помощи в размере шести миллионов евро.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на пресс-службу Ватикана.

Эти деньги были собраны по призыву Папы Римского в церквях по всей Европе для помощи пострадавшим от конфликта на Донбассе. Они будут направлены на нужды более двух миллионов украинцев в Донецкой, Луганской, Харьковской и Днепропетровской областях.

В сообщении отмечается, что в июле 2016 Ватиканом был создан специальный комитет, который базируется в Запорожье и который отбирал для финансирования программы гуманитарной помощи для пострадавших от боевых действий на Донбассе.

Деньги, которые перечислит Ватикан, будут распределены между 20 масштабными проектами и 39 мелкими инициативами, и направлены прежде всего на нужды лечения, а также на продукты питания, средства гигиены и жилье.

Всего на призыв Папы Римского начиная с апреля 2016 было собрано 12 млн евро пожертвований. Когда будет перечислена остальные средства, в сообщении Ватикана не уточняется.

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Суббота, 24.12.2016

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